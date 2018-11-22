Vodafone расширил 4G-сеть в диапазоне 1,8 ГГц, в частности, на Закарпатье.

4G-покрытие появилось в Чопе, поселках городского типа Великий Березный, Среднее и Сторожница, а также селах Соломоново, Розовка, Великая Добронь, Корытняны.

На сегодняшний день более 18 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство сети четвёртого поколения.

Напомним, в начале ноября Vodafone запустил 4G-связь в зоне Чернобыльской АЭС. В августе 4G-сеть компании начала работу на курортах Черного и Азовского морей.

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