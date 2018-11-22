StarLight Digital (SLD) становится эксклюзивным дистрибутором телеканалов NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music и 4ever Music. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Теперь в портфель SLD входят 10 отечественных телеканалов, включая широкий выбор музыкальных каналов.

На конференции TIM 2018 коммерческий директор StarLight Digital Николай Фаенгольд отметил: «Будущее украинского телевизионного рынка – в том, чтобы дать зрителю качественную и уникальную услугу, которая будет удовлетворять его потребности, за которую он будет с радостью платить. Телеканалы NIKI Kids и NIKI Junior обращаются к широкой и благодарной аудитории – семьям с детьми, маленькими и уже повзрослевшими. Особенно отмечу исключительно качественную двуязычную аудиодорожку: дети смогут слушать украинский и английский языки».

С января 2019 в эфире NIKI Kids и NIKI Junior будут размещены ролики, предлагающие юному зрителю пригласить к экрану взрослого. Для того, чтобы сообщить, что в цифровом кабеле и IPTV каналы доступны в HD и на двух языках. «Нам важно дать провайдерам контент, который был бы полезен им в бизнесе. Такое промо должно помогать провайдеру переводить абонентов на премиальные пакеты, а также демонстрировать абоненту свои технологические возможности».

Телеканалы NIKI Kids и NIKI Junior – это уже 500 часов качественного детского контента, доступного в HD-качестве. Продюсеры отмечают отсутствие на каналах программ государства-агрессора и свежесть контента, он весь создан не позже 2013 года и это только премиум контент. Каналы не используют second run, то есть старый и дешевый контент. Например, в декабре 2018 на NIKI Kids стартует американский анимационный сериал Rainbow Rangers. Весь контент NIKI Kids и NIKI Junior – собран из разделов «премиум» каталогов 2018 года ведущих дистрибьюторских компаний.

Рудольф Кирнос, владелец телеканалов NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music и 4ever music говорит, что: «Телевизионный рынок Украины меняется в лучшую сторону, во многом благодаря деятельности StarLight Digital. Поэтому для нас это сотрудничество – великолепная возможность не только донести продукт до зрителя, но и стать еще более весомой долей рынка платного телевидения. На данном этапе рынок нуждается в качественных отечественных телеканалах, и мы постарались сделать их с “бриллиантовой”, насыщенной цветами картинкой. Это – первые украинские детские спутниковые телеканалы в реальном full HD разрешении, первые украинские телеканалы с двумя легко переключаемыми языковыми дорожками».

NIKI Kids и NIKI Junior впервые в истории детского телевидения в Украине разделяют аудиторию на две возрастных группы: 0-5 лет для Junior и 6+ для Kids. Здесь контент полностью профессионально и многоголосно дублирован, все титры и надписи в кадрах – исключительно на украинском языке с сохранением оригинального дизайна, все песни – перепеты также украинским языком.

Контент телеканалов NIKI Kids и NIKI Junior не выкладывается в свободном бесплатном доступе в интернет, в отличие от многих других детских телеканалов, присутствующих в Украине. Ближайшее время планируется частичная выкладка в целях промо. Также у провайдеров будет возможность врезки региональной рекламы в транспортный поток телеканалов (будет осуществляться самим телеканалом по запросу провайдера).

Еще одним немаловажным аргументом для провайдеров, способных подключаться через физические стыки, будет тот факт, что они получат отдельные потоки с повышенным вдвое, по сравнению со спутником, битрейтом.

«При таком битрейте наша картинка идеальна, это выглядит, как «дзен» телевизионщика – цветопередача без сжатия 4:4:4», – обещает Рудольф Кирнос.

Пакет с вышеперечисленными каналами обойдется провайдеру до 1 грн. за абонента. Также будут действовать индивидуальные программы лояльности.

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