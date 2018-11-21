21 ноября – Всемирный день телевидения

21 ноября Украина, как и другие страны мира, отмечает Всемирный день телевидения Организации объединённых наций (ООН) – праздник, установленный в ознаменование важнейшей роли телевидения в освещении различных проблем, затрагивающих человечество.

В 1996 году Организация объединённых наций провозгласила 21 ноября Всемирным днём телевидения (World Television Day) «в знак признания растущего влияния телевидения на процесс принятия решений путём привлечения внимания мирового сообщества к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также его потенциальных возможностей заострения внимания к прочим важным проблемам (…)».

В 2013 году Европейский вещательный союз (EBU) объединил усилия с Европейской группой телерекламы (EGTA) и Ассоциацией коммерческого телевидения Европы (ACT) для популяризации празднования 21 ноября Международного дня телевидения ООН и выражения почтения медиа, которое занимает центральное место в жизни миллионов людей по всему миру, а также привлечения внимания к огромному количеству услуг, предлагаемых телевидением в эпоху мультиэкранности.

Ежегодно телекомпаниям, вещающим в странах Европы и Азии, а также в США, Канаде и Австралии, предлагается для трансляции короткий видеосюжет, рассказывающий о той роли, которую играет телевидение в нашей жизни.

Вещатели могут дополнить ролик контентом местного или национального производства и выпустить его уже в дополненном виде в эфир на своём телеканале либо портале. Зрителей же призывают рассказывать в социальных сетях о своей любви к телевидению, не забывая при этом использовать хэштэг #WorldTVDay.

Качественный контент

В этом году основной темой этого международного праздника станет «качественный контент». Невероятное качество телепрограмм находит своё отражение в ни с чем не сравнимых возможностях данного медиа развлекать, вдохновлять и информировать зрителей на всех платформах.

Согласно данным, представленным в последнем отчёте, подготовленном Европейской аудиовизуальной обсерваторией, за один лишь минувший год в странах ЕС было выпущено около 920 различных телепрограмм, которые были представлены в виде 16 400 эпизодов общей продолжительностью в 11 000 часов.

Телекомпании из 56 стран, входящие в Европейский вещательный союз, инвестировали за этот год более 18.6 миллиарда евро в производство премиального контента.

Компании – члены EBU непосредственно участвовали в производстве 73% от общего числа телепрограмм, выпущенных в станах ЕС.

Ежедневно они передают на своих телеканалах в среднем 24 часа новостей.

Компании, входящие в EBU, также являются лидерами в сфере производства премиального контента, доступного на всех платформах. 95% из них имеют в своём распоряжении бесплатные платформы с видео по запросу, а 83% дублируют свои телепрограммы на собственных сайтах.

Качественный контент способен заставить зрителей расширить свой кругозор, выйти за рамки обыденного через просмотр ярких и захватывающих шоу. Также качественный контент обладает силой для развлечения и объединения широких зрительских масс по всему миру вокруг живых трансляций – таких, как недавняя трансляция Чемпионата Мира (по данным GlobalWebIndex, в этом году матчи Чемпионата мира посмотрело 3,4 миллиарда человек). Наконец, телевидение даёт зрителям информацию через расширенные выпуски новостей, сообщая им о текущих социальных проблемах, а также просвещает зрителя через качественные программы для детей и документальные фильмы.

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