«НТВ-ПЛЮС» запустил приложение для Samsung Smart TV, которое позволит смотреть онлайн-телевидение

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-ПЛЮС» выпустил приложения «НТВ-ПЛЮС ТВ» для «умных» телевизоров Samsung. Зарегистрировавшись в приложении, можно оформить подписку на тематические онлайн-пакеты и смотреть телеканалы в интерактивном режиме, – говорится в пресс-релизе компании.

«Онлайн-телевидение «НТВ-ПЛЮС» для Smart TV могут подключить владельцы телевизоров Samsung 2015-2018 года выпуска, работающих на операционной системе Tizen, – отметил директор департамента цифровых продуктов «НТВ-ПЛЮС» Константин Смирнов. – Учитывая, что сам производитель телевизоров не поддерживает более ранние модели «умных» телевизоров, мы пока не планируем разрабатывать для них отдельную версию приложения «НТВ-ПЛЮС ТВ». Задача ближайшего времени – выпуск приложения для LG Smart TV и расширение функциональных возможностей».

Онлайн-телевидение «НТВ-ПЛЮС» также доступно на сайте ntvplus.tv, в мобильных приложениях для iOS и Android, в приложениях для Apple TV и Android TV.

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