Часть низкоорбитальной спутниковой группировки компании, которая должна будет обеспечивать раздачу спутникового Интернета, будет работать на ещё более низкой орбите – на высоте в 550 км.

На протяжении нескольких последних лет компания SpaceX работает над проектом Starlink, цель которого состоит в запуске в космос тысяч низкоорбитальных спутников, которые обеспечат пользователям по всему миру доступ к высокоскоростному Интернету, пишет Universe Today.

В феврале компания отправила на орбиту две рабочие модели, используя которые, она надеется оттестировать технологию в преддверии запуска в космос полноценной спутниковой группировки. Однако, несмотря на то, что спутники должны были передвинуться на более высокую орбиту, этого не случилось.

Похоже, в компании SpaceX слегка пересмотрели свои космические планы. По данным издания The Verge, компания SpaceX обратилась в FCC с просьбой о предоставлении ей разрешения на запуск в космос 1 584 спутников, которые должны разместиться на высоте в 550 километров над Землёй. Изначально предложенная орбита – 1110 километров (также относящаяся к разряду низких) – позволяет компании уменьшить количество спутников, необходимых для реализации проекта. Такая высота также поможет компании убирать с орбиты спутники, отслужившие свой век.

На столь низкой орбите на спутник оказывают влияние такие факторы, как притяжение Земли и частицы атмосферы, что со временем может даже сместить космический аппарат с его плановой орбиты. По подсчётам, это может произойти через пять лет эксплуатации, а то и раньше.

Уборка космического мусора имеет важное значение для человечества. При этом в компании SpaceX планируют запустить на околоземную орбиту 12 000 спутников, которые и должны сформировать группировку Starlink. Упомянутые выше 1 584 спутника входят в группу из 4 425 спутников, запуск которых в начале текущего года одобрили в FCC.

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