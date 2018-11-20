В компании DoubleVerify (DV), занимающейся аналитикой и программным обеспечением для измерений в сфере цифровых медиа, сообщили о выявлении новой сети ботов, нацеленной специально на подключаемые телевизоры (Connected TV), или же смарт-телевизоры.

По сообщению Broadband TV News, в DV выявили данную сеть ботов (ботнет) после того, как заметили 40%-ный всплеск трафика от таких устройств, и уже назвали её первой целенаправленной ботнет-атакой, которая была обнаружена экспертами в среде Connected TV. Мошенническая схема была раскрыта экспертами специальной лаборатории компании, занимающейся поиском мошенников – DV Fraud Lab, которые, используя набор машинных алгоритмов и ручных процессов, постоянно анализируют тенденции в данной сфере.

Для генерирования ложной информации, ботнет использует полученные обманным путём URL-адреса издателей, отправляя на рекламные сервера фальшивые сигналы об откликах, которые якобы происходят с Connected TV устройства. Также в DV изучили список ОТТ-устройств, оказавшихся наиболее тесно вовлечёнными в мошенническую схему. Было выявлено, что примерно треть откликов выглядели так, будто они приходят от игровых консолей, а ещё две третьих – от смарт-телевизоров.

«Нас нисколько не удивило данное открытие – учитывая то, что мошенники обычно имеют привычку появляться везде, где есть деньги, – говорит генеральный директор DoubleVerify Вэйн Гаттинелла. – Учитывая то, что, по последним данным примерно 50% всех пользователей Интернета смотрят видео в сети с подписных платформ или через ТВ-приложения по меньшей мере раз в неделю, объёмы рекламы в среде Connected TV растут, что влечёт за собой и рост мошенничества в данной сфере».

После выявления данной схемы, в компании DV незамедлительно приняли меры для защиты своих клиентов – а это всемирно известные бренды – от потенциальных атак мошенников, расширив качество охвата медиа-транзакций (до и после конкурса). Данный тип мошеннических схем похож на схемы, которые эксперты DV ранее уже выявляли в среде настольных компьютеров и мобильных приложений. И вот теперь подобные атаки начались и в растущем секторе Connected TV.

«Мы постоянно проводим независимые проверки как среды, так и оборудования, что позволяет нам проверять подлинность сигналов, выявляя несоответствия, которые указывают на факт фальсификации, – заявил руководитель лаборатории по борьбе с мошенничеством компании DoubleVerify Рой Розенфельд. – Компания DV и в дальнейшем будет оставаться на передовой борьбы с мошенничеством, давая рекламодателям ясность и уверенность касательно их цифровых инвестиций».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.