Италия ищет новые возможности для борьбы с телевизионным пиратством, которое достигло в стране огромных масштабов и препятствует нормальному росту сектора платного ТВ.

В частности, рассматривается возможность принятия мер, аналогичных тем, которые были приняты в Великобритании – а именно, блокировка нелегальных серверов во время футбольных матчей. До сих пор, как сообщает Advanced Television со ссылкой на газету Corriere della Sera, в Италии боролись лишь с сайтами и приложениями.

Таким образом, пираты более не смогут использовать серверы, на которых содержится также легальный контент, что делало процесс расследования более сложным и позволяло пиратам затягивать время.

В течение первых 10 недель матчей Серии А в Италии было выявлено и заблокировано 18 000 нелегальных потоковых трансляций, и это больше, чем за аналогичный период минувшего года. К концу предыдущего футбольного сезона было выявлено в общей сложности 65 000 нелегальных потоков.

С момента начала мониторинга в 2011-2012 годах количество нелегальных потоков выросло в четыре раза, а механизм их передачи значительно эволюционировал.

Особую озабоченность индустрии вызывает настоящий бум пиратских IPTV-платформ, который начался в прошлом году. Согласно некоторым подсчётам, в настоящее время в Италии насчитывается примерно 800 000 пользователей нелегальных IPTV-платформ.

Недавно Guardia di Finanza (финансовая полиция) выявила в Лечче сеть, которая за 10 евро в месяц предлагала доступ к контенту всех телевизионных платформ на принципах «всё включено». Пользователи нелегальных IPTV платформ рискуют выплатить штраф в сумме от 2 500 до 25 000 евро, либо отправиться за решётку на срок от шести месяцев до трёх лет.

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