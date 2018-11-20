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ТВ-пиратство
Италия ищет новые возможности для борьбы с телевизионным пиратством, которое достигло в стране огромных масштабов и препятствует нормальному росту сектора платного ТВ.

В частности, рассматривается возможность принятия мер, аналогичных тем, которые были приняты в Великобритании – а именно, блокировка нелегальных серверов во время футбольных матчей. До сих пор, как сообщает Advanced Television со ссылкой на газету Corriere della Sera, в Италии боролись лишь с сайтами и приложениями.

Таким образом, пираты более не смогут использовать серверы, на которых содержится также легальный контент, что делало процесс расследования более сложным и позволяло пиратам затягивать время.

В течение первых 10 недель матчей Серии А в Италии было выявлено и заблокировано 18 000 нелегальных потоковых трансляций, и это больше, чем за аналогичный период минувшего года. К концу предыдущего футбольного сезона было выявлено в общей сложности 65 000 нелегальных потоков.

С момента начала мониторинга в 2011-2012 годах количество нелегальных потоков выросло в четыре раза, а механизм их передачи значительно эволюционировал.

Особую озабоченность индустрии вызывает настоящий бум пиратских IPTV-платформ, который начался в прошлом году. Согласно некоторым подсчётам, в настоящее время в Италии насчитывается примерно 800 000 пользователей нелегальных IPTV-платформ.

Недавно Guardia di Finanza (финансовая полиция) выявила в Лечче сеть, которая за 10 евро в месяц предлагала доступ к контенту всех телевизионных платформ на принципах «всё включено». Пользователи нелегальных IPTV платформ рискуют выплатить штраф в сумме от 2 500 до 25 000 евро, либо отправиться за решётку на срок от шести месяцев до трёх лет.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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