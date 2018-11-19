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Спутниковая антенна

В третьем квартале 2018 года 10 ведущих американских провайдеров услуг платного телевидения потеряли в совокупности более 877 000 абонентов, при этом наибольшие потери были отмечены в сегменте DTH платформ.

В последнем «Индексе Многоэкранности» (Multiscreen Index), подготовленном агентством informitv, отмечается, что в наибольшей степени проблема оттока абонентов затронула две спутниковые платформы, которые потеряли 726 000 подписчиков. При этом онлайн-платформы этих же компаний показали прирост подписчиков на 89 000.

Потери абонентов спутниковой платформы компании DISH Network в третьем квартале составили 367 000. Для сравнения – в предыдущем квартале платформа потеряла 192 000 подписчиков, а общие потери её абонентской базы за 12 месяцев достигли 2,92 миллиона человек. Ближайший конкурент DISH Network – компания DIRECTV – потеряла в третьем квартале 359 000 подписчиков услуг спутникового телевидения. При этом в предыдущем квартала отток абонентов DIRECTV составил 286 000 человек, в третьем квартале минувшего года 251 000 человек, а за 12 месяцев компания лишилась в общей сложности 980 000 подписчиков.

«За последний квартал традиционные провайдеры услуг доступа к телевидению – спутниковые платформы, кабельные сети и телекоммуникационные компании – лишились примерно одного миллиона подписчиков, – отмечает редактор «Индекса Многоэкранности» от агентства informitv доктор Вильям Купер. – При этом спутниковые платформы в текущем году потеряли уже 1,58 миллиона абонентов».

По данным «Индекса Многоэкранности», общее число абонентов 10 ведущих американских провайдеров услуг платного телевидения в настоящее время составляет 82,72 миллиона, и это немногим менее 70% от всех домохозяйств страны, имеющих телевизоры.

Отток абонентов услуг платного телевидения от компании Comcast составил в текущем квартале 96 000, в предыдущем – 136 000. И эта тенденция сохраняется уже на протяжении 6 кварталов подряд. В целом за год потери компании составили 363 000 абонентов, и сегодня в её абонентской базе – 20,98 миллиона человек.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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