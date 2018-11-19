В третьем квартале 2018 года 10 ведущих американских провайдеров услуг платного телевидения потеряли в совокупности более 877 000 абонентов, при этом наибольшие потери были отмечены в сегменте DTH платформ.

В последнем «Индексе Многоэкранности» (Multiscreen Index), подготовленном агентством informitv, отмечается, что в наибольшей степени проблема оттока абонентов затронула две спутниковые платформы, которые потеряли 726 000 подписчиков. При этом онлайн-платформы этих же компаний показали прирост подписчиков на 89 000.

Потери абонентов спутниковой платформы компании DISH Network в третьем квартале составили 367 000. Для сравнения – в предыдущем квартале платформа потеряла 192 000 подписчиков, а общие потери её абонентской базы за 12 месяцев достигли 2,92 миллиона человек. Ближайший конкурент DISH Network – компания DIRECTV – потеряла в третьем квартале 359 000 подписчиков услуг спутникового телевидения. При этом в предыдущем квартала отток абонентов DIRECTV составил 286 000 человек, в третьем квартале минувшего года 251 000 человек, а за 12 месяцев компания лишилась в общей сложности 980 000 подписчиков.

«За последний квартал традиционные провайдеры услуг доступа к телевидению – спутниковые платформы, кабельные сети и телекоммуникационные компании – лишились примерно одного миллиона подписчиков, – отмечает редактор «Индекса Многоэкранности» от агентства informitv доктор Вильям Купер. – При этом спутниковые платформы в текущем году потеряли уже 1,58 миллиона абонентов».

По данным «Индекса Многоэкранности», общее число абонентов 10 ведущих американских провайдеров услуг платного телевидения в настоящее время составляет 82,72 миллиона, и это немногим менее 70% от всех домохозяйств страны, имеющих телевизоры.

Отток абонентов услуг платного телевидения от компании Comcast составил в текущем квартале 96 000, в предыдущем – 136 000. И эта тенденция сохраняется уже на протяжении 6 кварталов подряд. В целом за год потери компании составили 363 000 абонентов, и сегодня в её абонентской базе – 20,98 миллиона человек.

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