Новые технологии влияют не только на рост потребления интернета, но и на поведение абонентов в сети: они стали больше смотреть видео и слушать музыку через интернет.

Благодаря развитию технологии LTE объем потребления дата трафика на абонента вырос в три раза по сравнению с 2017, и в шесть раз за два года. Такие данные получены по результатам III квартала этого года, когда «Киевстар» запустил услуги по технологии LTE (1800). Об этом говорится в официальном пресс-релизе оператора, копией которого располагает редакция Mediasat.

Абоненты 4G активно используют возможности нового стандарта связи. Так, 52% трафика в сети 4G генерируют услуги аудио и видео стриминга. Доступ к социальным сетям также пользуется спросом – это 15% трафика. А вот поиск в интернете в общей структуре трафика в сети 4G занимает 12%, тогда как в 2G он составляет более 23%. Интернет мессенджеры генерируют 3% трафика, как в 2G, так и в 4G сетях.

Что интересно, в телеком сетях других стран мира трафик видео и аудио достигает 70%. Следовательно, телеком рынок Украины развивается в соответствии с мировыми трендами.

Скорость передачи данных в сетях 4G позволяет использовать этот стандарт в качестве альтернативы фиксированному интернету, особенно в селах. Так, в октябре 2018 в сельской местности среднее потребление дата трафика на абонента 4G было 4,2 Гб, а в мегаполисах — 6,12 Гб. Напомним, что «Киевстар» предложил клиентам для организации домашней Wi-Fi-сети тарифный план ««Киевстар» Домашний 4G» в комплекте с 4G роутером. Что интересно, абоненты, которые подключили это решение, в среднем используют около 70 Гб мобильного интернета в месяц.

Сеть 4G «Киевстар» работает в 3410 населенных пунктах – наибольший показатель географического охвата среди украинских мобильных операторов. Также в сети «Киевстар» наибольшее количество базовых станций. По данным Украинского государственного центра радиочастот, на ноябрь 2018 у «Киевстар» 24322 базовых станций, из них 4250 – в сети 4G.

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