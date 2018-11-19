«36,6 TV» начал вещание со спутника «Astra 4A», расположенного в орбитальной позиции 4,8 гр.в.д.

Согласно информации портала Sat-Digest, 18 ноября со спутника «Astra 4A» начал вещание телеканал «36,6 TV», прописавшийся сразу на двух частотах.

На частоте 12265 МГц, вещание осуществляется в формате DVB-S/MPEG-4. А вот с транспондера 11747 МГц, сигнал распространяется в стандарте DVB-S2/8PSK/MPEG-4.

Напомним, лицензию на спутниковое вещание сроком на 10 лет «36,6 TV» получил на одном из сентябрьских заседаний Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Управляет телеканалом – компания «Здорове ТБ», которая в свою очередь входит в структуры холдинга FILM.UA.

Эфирное наполнение нового канала – это программы о здоровом образе жизни, 50% из которых – национального производства.

Отметим, 15 ноября со спутника «Astra 4A» также начал вещание запорожский телеканал «TV5».

UPD С 19 ноября телеканал кодирует сигнал при помощи системы условного доступа BISS.

Параметры спутникового вещания «36,6 TV» в стандарте DVB-S2:

Спутник: «Astra 4A» (4,8 гр.в.д.)

Частота: 11747 МГц

Поляризация: вертикальная (V)

Символьная скорость: 30000 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 3/4

Стандарт: DVB-S2/8PSK/MPEG-4

Кодировка: BISS Параметры спутникового вещания «36,6 TV» в стандарте DVB-S: Спутник: «Astra 4A» (4,8 гр.в.д.)

Частота: 12265 МГц

Поляризация: горизонтальная (H)

Символьная скорость: 30000 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 3/4

Стандарт: DVB-S/QPSK/MPEG-4

Кодировка: BISS

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