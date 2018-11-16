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Обновленная программа конференции Video Trends 2019

Редакция Mediasat
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Video Trends 2019

 

Вот уже в пятый раз Тель-Авив принимает крупнейшую конференцию по технологиям видео-рекламы Video Trends 2019!

Конференция состоится 13-го декабря 2018 года в Havana Music Club TLV.

Мы ожидаем, что наши панели и дискуссии посетит более 600 человек. В середине дня перед участниками выступит кубинский ансамбль. Будем искренне рады видеть вас на мероприятии!

 

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Программа:

13 декабря 2018

08:00 – 09:00 Регистрация и знакомство

 

09:00 – 09:05 Вступительное слово – Ариэль Шапира

 

09:05 – 09:20 Ключевой спикер

 

09:25 – 10:10 Видео-платформы в Израиле  – Kaltura, Magisto, Facebook

 

10:10 – 10:20 Презентация от Yandex

 

10:25 – 10:35 Презентация от GeoEdge

 

10:40 – 11:20 Панель рынка Европы – DMEXCO, Showheroes, Outbrain

 

11:20 – 11:40 Кофе-брейк и общение.

 

11:45 – 12:05 Беседа у камина

 

12:10 – 12:20 Презентация от Select Media

 

12:10 – 13:10 Обеденный перерыв, общение, музыка

 

13:10 – 13:50 Панель Видео-трендов на 2019 – SNAP, EPOM ,Slidely ,Tune

 

13:55 – 14:30 Панель Видео и Аудио – Yandex, 102FM, Hear me out

 

14:30 – 14:40 Презентация

 

14:40 – 15:00 Беседа у камина

 

15:00 – 16:00 Подведение итогов и дискуссия

Video Trends 2019Mediasat с большим удовольствием в прошлом году посетил эту конференцию. Настоятельно рекомендуем посетить Video Trends и в этом году! Это место, где можно встретиться с профессионалами со всего мира и установить с ними деловые связи.

 

Почему вам стоит посетить конференцию? Во-первых, там можно лично пообщаться с представителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере видео. Во-вторых, услышать выступления прекрасных докладчиков о том, что ожидает нас в будущем, в-третьих, поговорить о сотрудничестве (или просто поболтать) с лидерами индустрии.

 

Кто будет на конференции? Ежегодная конференция, задающая тренды на рынке видео, традиционно собирает людей, ответственных за принятие решений.

 

Вы сможете пообщаться со старшими менеджерами и менеджерами C-уровня, которые представляют крупнейшие корпорации, а также инновационные малые и средние компании и новые стартапы.  

 

Что вас ждёт:

  • Презентации от экспертов индустрии
  • Интерактивные панельные сессии и беседы у камина с экспертами
  • Возможности для установления контактов с менеджерами C-уровня.
  • Доступ к онлайн-презентациям (по запросу, после конференции)
  • Кейсы, представленные лучшими технологическими компаниями в сфере видео
  • Темы, имеющие значение для лидеров стратегий и ведущих экспертов
  • Конференция, в рамках которой будут предложены захватывающие инновационные проекты и приёмы.
  • Презентации с ключевыми моментами, озвученными на конференции.
  • От 800 до 1000 посетителей
  • Более 350 компаний
  • Более 30 спикеров

 

Краткий список посетителей прошлогоднего мероприятия прилагается.

Video Trends 2019Для регистрации перейдите по этой ссылке https://www.eventbrite.com/e/israel-video-trends-for-2019-conference-tickets-46247858590

 

Не забудьте указать код от Medisat!

 

Видеорепортаж о прошлогоднем мероприятии.

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