Обновленная программа конференции Video Trends 2019

Вот уже в пятый раз Тель-Авив принимает крупнейшую конференцию по технологиям видео-рекламы Video Trends 2019!
Конференция состоится 13-го декабря 2018 года в Havana Music Club TLV.
Мы ожидаем, что наши панели и дискуссии посетит более 600 человек. В середине дня перед участниками выступит кубинский ансамбль. Будем искренне рады видеть вас на мероприятии!
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Программа:
13 декабря 2018
08:00 – 09:00 Регистрация и знакомство
09:00 – 09:05 Вступительное слово – Ариэль Шапира
09:05 – 09:20 Ключевой спикер
09:25 – 10:10 Видео-платформы в Израиле – Kaltura, Magisto, Facebook
10:10 – 10:20 Презентация от Yandex
10:25 – 10:35 Презентация от GeoEdge
10:40 – 11:20 Панель рынка Европы – DMEXCO, Showheroes, Outbrain
11:20 – 11:40 Кофе-брейк и общение.
11:45 – 12:05 Беседа у камина
12:10 – 12:20 Презентация от Select Media
12:10 – 13:10 Обеденный перерыв, общение, музыка
13:10 – 13:50 Панель Видео-трендов на 2019 – SNAP, EPOM ,Slidely ,Tune
13:55 – 14:30 Панель Видео и Аудио – Yandex, 102FM, Hear me out
14:30 – 14:40 Презентация
14:40 – 15:00 Беседа у камина
15:00 – 16:00 Подведение итогов и дискуссия
Mediasat с большим удовольствием в прошлом году посетил эту конференцию. Настоятельно рекомендуем посетить Video Trends и в этом году! Это место, где можно встретиться с профессионалами со всего мира и установить с ними деловые связи.
Почему вам стоит посетить конференцию? Во-первых, там можно лично пообщаться с представителями ведущих технологических компаний, работающих в сфере видео. Во-вторых, услышать выступления прекрасных докладчиков о том, что ожидает нас в будущем, в-третьих, поговорить о сотрудничестве (или просто поболтать) с лидерами индустрии.
Кто будет на конференции? Ежегодная конференция, задающая тренды на рынке видео, традиционно собирает людей, ответственных за принятие решений.
Вы сможете пообщаться со старшими менеджерами и менеджерами C-уровня, которые представляют крупнейшие корпорации, а также инновационные малые и средние компании и новые стартапы.
Что вас ждёт:
- Презентации от экспертов индустрии
- Интерактивные панельные сессии и беседы у камина с экспертами
- Возможности для установления контактов с менеджерами C-уровня.
- Доступ к онлайн-презентациям (по запросу, после конференции)
- Кейсы, представленные лучшими технологическими компаниями в сфере видео
- Темы, имеющие значение для лидеров стратегий и ведущих экспертов
- Конференция, в рамках которой будут предложены захватывающие инновационные проекты и приёмы.
- Презентации с ключевыми моментами, озвученными на конференции.
- От 800 до 1000 посетителей
- Более 350 компаний
- Более 30 спикеров
Краткий список посетителей прошлогоднего мероприятия прилагается.
Для регистрации перейдите по этой ссылке https://www.eventbrite.com/e/israel-video-trends-for-2019-conference-tickets-46247858590
Не забудьте указать код от Medisat!
Видеорепортаж о прошлогоднем мероприятии.