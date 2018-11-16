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MPEG-DASH
Ассоциация HbbTV и DVB совместно разработали инструмент для проверки DASH.

Новый инструмент позволяет проводить проверки описаний медиа-презентаций (MPD) и сегментов ISO/IEC 23009-1 MPEG-DASH для гарантирования их соответствия DASH-спецификациям от DVB и HbbTV.

«Мы чрезвычайно рады возможности представить на рынке этот инструмент для проверки DASH, который поможет разработчикам приложений и поставщикам контента проверять свои продукты и услуги на предмет соответствия профилям HbbTV/DVB DASH, что, в свою очередь, даст им возможность предлагать пользователям гибридные услуги непревзойдённого качества, открывающие перед зрителями новые горизонты», – говорит руководитель Ассоциации HbbTV, представитель компании TDF Винсент Гриве.

«Межу DVB и HbbTV – тесные отношения, они имеют общих членов, что делает данное партнёрство просто идеальным, – говорит председатель DVB Питер МакЭвок. – Процесс доставки контента становится всё более сложным и комплексным. Результатом нашей совместной работы должно стать упрощение процесса проверки соответствия контента требованиям для DASH-потоков».

DVB-DASH определяет принципы доставки ТВ-контента – линейного и по запросу – через открытый Интернет с использованием адаптивного HTTP потока. Ссылка на него имеется в спецификациях HbbTV, а это означает, что многие из имеющихся на сегодняшний день на рынке устройств поддерживают этот профиль. DVB-DASH используется многими провайдерами, предоставляющими свои услуги на территории Европы.

Исходник кода DASH-валидатора доступен на условиях бесплатной открытой лицензии по адресу. Пользователи могут без проблем проверять свой контент через web-интерфейс либо создавать собственные копии для использования в рабочем процессе на собственной производственной базе.

Инструмент для проверки совместимости с DASH обладает более широкими в сравнении с доступным по адресу валидатором DASH-IF, дополняя собой тестовый набор HbbTV Association DRM Reference Application and Test Suite.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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