Ассоциация HbbTV и DVB совместно разработали инструмент для проверки DASH.

Новый инструмент позволяет проводить проверки описаний медиа-презентаций (MPD) и сегментов ISO/IEC 23009-1 MPEG-DASH для гарантирования их соответствия DASH-спецификациям от DVB и HbbTV.

«Мы чрезвычайно рады возможности представить на рынке этот инструмент для проверки DASH, который поможет разработчикам приложений и поставщикам контента проверять свои продукты и услуги на предмет соответствия профилям HbbTV/DVB DASH, что, в свою очередь, даст им возможность предлагать пользователям гибридные услуги непревзойдённого качества, открывающие перед зрителями новые горизонты», – говорит руководитель Ассоциации HbbTV, представитель компании TDF Винсент Гриве.

«Межу DVB и HbbTV – тесные отношения, они имеют общих членов, что делает данное партнёрство просто идеальным, – говорит председатель DVB Питер МакЭвок. – Процесс доставки контента становится всё более сложным и комплексным. Результатом нашей совместной работы должно стать упрощение процесса проверки соответствия контента требованиям для DASH-потоков».

DVB-DASH определяет принципы доставки ТВ-контента – линейного и по запросу – через открытый Интернет с использованием адаптивного HTTP потока. Ссылка на него имеется в спецификациях HbbTV, а это означает, что многие из имеющихся на сегодняшний день на рынке устройств поддерживают этот профиль. DVB-DASH используется многими провайдерами, предоставляющими свои услуги на территории Европы.

Исходник кода DASH-валидатора доступен на условиях бесплатной открытой лицензии по адресу. Пользователи могут без проблем проверять свой контент через web-интерфейс либо создавать собственные копии для использования в рабочем процессе на собственной производственной базе.

Инструмент для проверки совместимости с DASH обладает более широкими в сравнении с доступным по адресу валидатором DASH-IF, дополняя собой тестовый набор HbbTV Association DRM Reference Application and Test Suite.

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