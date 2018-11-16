На международной конференции «Дни кабельного телевидения и медиаиндустрии Кавказа — 2018» Петр Станкевич рассказал о ТВ рынке Беларуси.

Основными регуляторными органами выступают Министерство связи (выдает лицензии операторам эфирного и кабельного ТВ, IPTV и интернет; и Министерство информации, которое регистрирует медиа (радио, ТВ и печатные медиа), выдает лицензию на вещательную деятельность и ведет реестр иностранных СМИ. Всего в стране насчитывается 144 оператора электросвязи, и 103 телеканала (44 государственных и 59 негосударственных). Согласно указу правительства, с 8 ноября 2018 года все государственные телеканалы должны вещать в стандарте HD, также госканалы перешли на DVBT-вещание.

В Беларуси количество абонентов каждого оператора точно известно, чем могут похвастаться далеко не все страны. Господин Станкевич приводит следующие цифры:

кабельное ТВ (социальный пакет «КТВ») — 1 652 569 абонентов, IPTV — 1 768 800, DVB-T2 коммерческий слот — 129 597. 72% домохозяйств подключены к сети интернет.

Стоимость услуг КТВ варьируется от 0,8 до 12$ в месяц, а интернета от 4,2 до 12,5$.

Начиная с 2015 года Беларусь может похвастаться стабильным ростом рекламного рынка, как телевизионной рекламы, так и рекламы в интернете, с 83,5 млн долларов в 2014 до прогнозируемых в 2018 100 млн.

Одним из ключевых предметов обсуждения на конференции оказались взаимоотношения правообладателей и кабельных провайдеров. Mediasat осветил все детали внедрения must carry и другие проблемы грузинского рынка в интервью с Гурамом Беруашвили, Председателем правления Союза Кабельного Телевидения Грузии. А здесь можно почитать о ситуации на рынке кабельного ТВ Армении.

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