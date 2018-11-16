Ежегодно 16 ноября Украина отмечает День работников радио, телевидения и связи.

Данный праздник был установлен Указом Президента Украины в 1994 году. Дата для него была выбрана неслучайно. Именно 16 ноября 1924 года в городе Харькове впервые в Украине радио зазвучало в эфире. Трансляция небольшого концерта стала началом истории Украинского радио. А вот история Украинского телевидения берёт отсчёт от 5 ноября 1951 года, когда в эфир вышел Киевский телецентр с трансляцией фильма «Алитет уходит в горы».

Активное использование каналов спутниковой связи сделало возможным появление в Украине крупных сетевых телерадиокомпаний, а затем появились также теле- и радиоканалы, вещающие в сети Интернет.

Национальная система связи и информатизации Украины объединяет в себе более 7 000 операторов и провайдеров, включенных в Государственный реестр, а также 148 образовательных центров, воспитывающих и тренирующих специалистов в области информационных технологий и связи. Сегодня в Украине насчитывается более 300 радиостанций, 32 телеканала, вещающих в стандарте DVB-T2, и более 100 телеканалов, транслирующихся со спутника.

День работников радио, телевидения и связи – профессиональный праздник для специалистов, работающих в сфере информатизации и связи, отвечающих за обеспечение доступа к информации и её дистрибуцию.

Поздравляем с праздником и желаем всем профессионального успеха и вдохновения!

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