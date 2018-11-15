Запорожский региональный телеканал «TV5» с сегодняшнего дня доступен для просмотра со спутника «Astra 4A» (4,8 гр.в.д.). Об этом говорится на официальном сайте вещателя.

Трансляция спутникового сигнала осуществляется в стандарте DVB-S2/MPEG-4 круглосуточно в некодированном режиме.

10 ноября текущего года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу лицензию на спутниковое вещание в течение десяти лет. По сообщению портала «Медианяня», решение было принято единогласно.

Телекомпания «TV5» создана 9 октября 1992 года, 2 января 1994 в эфир впервые вышли передачи ЗНТРК «ТВ-5». С тех пор она сохраняет лидирующие позиции на телевизионном рынке Запорожского региона. Совокупная аудитория телеканала составляет более 2,5 миллионов человек. В 2012 году телекомпания получила статус регионального вещателя. В 2014-2015 годах было осуществлено техническое переоснащение и произведен переход на полную цифровую современную систему телепроизводства. В 2015 году на телекомпании был произведен ребрендинг.

Параметры спутникового вещания «TV5» Спутник: «Astra 4A» (4,8 гр.в.д.)

Частота: 11747 МГц

Поляризация: вертикальная (V)

Символьная скорость: 30000 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 3/4

Стандарт: DVB-S2/8PSK/MPEG-4.

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