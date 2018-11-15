Израильской компании Israel Aerospace Industries придётся выплатить компании Spacecom 10 миллионов долларов за задержку производства спутника, который, в конечном итоге, был уничтожен. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Спутник Amos 6 был разрушен в результате аварии, случившейся на стартовой площадке в сентябре 2016 года – за два дня до запланированного запуска аппарата с мыса Канаверал, который должен был быть произведен усилиями компании Space X Илона Маска.

Крупнейшим арендатором ёмкостей спутника должна была стать компания Facebook, которая планировала использовать спутник Amos 6 для подключения к Интернету жителей стран Африки.

О выплате компенсации стало известно из переписки на Телль-Авивской бирже.

В 2012 году был заключен контракт на сумму в 200 миллионов долларов, в котором компания IAI выступала в роли основного производителя, а MacDonald, Dettwiler and Associates – в качестве подрядчика по производству рабочих модулей Ku-диапазона и многолучевого модуля Ka-диапазона.

Точная причина данной задержки осталась неназванной, однако в 2015 году было официально объявлено о том, что запуск космического аппарата откладывается на год.

В ноябре 2016 стало известно о том, что компания IAI выплатит компании Spacecom 196 миллионов долларов в качестве страховки за потерянный спутник.

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