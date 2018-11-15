В докладе «Video Developer Report 2018» от компании Bitmovin изложены данные, полученные в результате анализа ответов примерно 450 опрошенных разработчиков.

Новый доклад, представленный поставщиком технологий онлайн-видео – компанией Bitmovin – показывает, что в 2018 году кодек H.264/AVC по-прежнему наиболее активно использовался для компрессии видео разработчиками по всему миру, при этом использование кодека H.265/HEVC существенно выросло в сравнении с 2017 годом.

При подготовке второго издания ежегодного доклада «Video Developer Report 2018» были использованы данные, полученные в результате опроса 456 разработчиков, представлявших более 67 стран мира, которые в итоге позволили нарисовать картину, отображающих сегодняшнее состояние технологий потокового видео, а также то, что будет иметь важность в ближайший год.

Помимо ситуации с использованием видео-кодеков, доклад содержит информацию и по другим ключевым технологиям потокового видео – в частности, таким, как потоковые форматы, сравнение аппаратной и программной компрессии, популярность форматов доставки аудио и видео, технологии для устройств воспроизведения ОТТ, рекламная архитектура и прочие темы.

Результаты опроса показали, что, как и в 2017 году, девять из десяти разработчиков продолжали использовать кодек H.264/AVC, при этом доля тех, кто использовал кодек H.265/HEVC, выросла с 28% в 2017 году до 42% в году текущем. Кодек VP9 показал в 2018 году небольшой рост – на 1%, до отметки в 11%, а доля кодека AV1 осталась стабильной, на отметке в 6%.

Планы относительно использования кодеков в будущем показывают совершенно иную картину. В 2017 году 40% разработчиков заявили о том, что планируют использовать кодек H.265/HEVC в ближайшие 12 месяцев, в текущем году таких оказалось 36%. 18% опрошенных в прошлом году заявили о планах использовать кодек VP9, в этом году таких было 15%.

Наилучшие показатели роста – у кодека AV1: в 2017 году о планах использовать кодек в ближайшие 12 месяцев заявило 14% опрошенных, в 2018 году таких было уже 29%.

Доклад содержит и другие интересные факты. В частности, 82% опрошенных заявили о том, что они используют потоковый формат HLS, а 61% использует формат MPEG-DASH. 43% использует аппаратные кодеры, 54% предпочитают программные кодеры, а ещё 38% — программные кодеры в облаках. 52% используют технологии вставки рекламы на клиентской стороне, 44% – на серверной стороне, а 25% – используют технологии динамической замены рекламы.

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