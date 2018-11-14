13 ноября компания «Google Украина» сообщила о старте работы локальных версий YouTube Music и YouTube Premium. Об этом пишет AIN.UA.

YouTube Music – это музыкальный стриминговый сервис на базе YouTube, который доступен по адресу music.youtube.com. Также пользователям доступны приложения для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS.

Подписка на премиальную версию YouTube Music Premium для владельцев Android-устройств составит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф. Для владельцев устройств Apple цена подписки будет дороже.

Сервис YouTube Premium включает в себя все возможности YouTube Music, а также расширенный доступ к видеосервису YouTube. Подписчики получают доступ к YouTube Originals – оригинальным шоу на английском (не переведены, доступен перевод субтитров).

За подписку на YouTube Premium пользователям придётся выложить 99 грн/мес за индивидуальный тариф и 149 грн/мес за семейный доступ.

Отметим, что в настоящее время пользователи из Украины могут активировать тариф на бесплатное пользование сервисами в течение трёх месяцев.

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