Vodafone существенно расширил 4G-сеть в диапазоне 1,8 ГГц на Закарпатье и в некоторых других населённых пунктах в других областях Украины. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

4G-покрытие появилось в таких населенных пунктах Закарпатской области как: Свалява, Воловец, Астей, Кольчино, Яноши, Гать, Великие Лучки, Виноградов, Зняцево, Ивановке.

Вместе с тем 4G-связь появилась в Лужанах Черновицкой области, Чаплинке и Брилевке Херсонской области, а также в Мелитополе Запорожской области.

На сегодняшний день более 18 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Ранее мы сообщали о расширении оператором 4G-покрытия в центральной Украине.

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