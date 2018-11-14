С нового года абонентская плата за услуги операторов платного телевидения вырастет на 15-40%. Такой прогноз дают в Ассоциации правообладателей и поставщиков контента (АППК).

1 января 2019 года провайдеры программных услуг будут вынуждены поднять абонплату за доступ к платным телевизионным сервисам – кабельному ТВ и IPTV. Рост обусловлен рядом факторов. Например, существенным повышением платы за использование прав на интеллектуальную собственность производителями украинского контента, необходимостью увеличения заработного фонда работникам, ростом тарифов на электроэнергию и т.д.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в первом полугодии средняя абонплата на одного абонента за кабельное телевидение (включая и аналоговый, и цифровой формат) составляет 72 грн.

Однако, по прогнозам АППК, с нового года стоимость доступа только к пакету с украинскими телеканалами может возрасти до 56-70 грн в зависимости от региона. Как следствие, цена расширенного пакета, включающего рейтинговые иностранные телеканалы, увеличится в разы.

«Скорее всего, тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится тратить значительные средства и на закупку прав для ретрансляции иностранных телеканалов», – резюмируют в ассоциации.

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