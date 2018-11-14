Разработки для операторов и вещателей

Компания анонсировала LiveU LU300 HEVC – мощный компактный девайс для видеотрансляции в режиме реального времени. При весе всего 900 г данный энкодер-трансмиттер обеспечивает до шести каналов связи: есть два 3G/4G/LTE-модема, два внешних модема сотовой связи плюс Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Ethernet. Благодаря существенно улучшенной яркости 2,2˝ дисплея устройство может использоваться в яркий солнечный день. Увеличена емкость батареи – теперь время автономной работы составляет до трех часов. Поддерживается HEVC/H.265, H.264, USB, HDMI, SDI.

Компания Lawo (Германия) презентовала vm_udx Virtual Module для V__matrix. VM обеспечивает конвертацию между SD/HD/4K-форматами. Vm_udx предоставляет 4 независимых варианта конвертирования IP/SDI-сигналов SD/HD/4K. Конвертирование SD/HD использует 1 канал, а преобразования в/из 4K – два. Поддерживается ST-2022-6, ST2110-20/30/31/AES67 и др. Решение ожидается в первом квартале 2019 г.

Интерес для вещателей представляет и vm_dmw64-4 VM для V__matrix IP-платформы. Решение поддерживает неограниченное количество входов, 4K/UHD, 3G/HD/SD. Каждый модуль способен работать с 24 входными сигналами в любой комбинации (4K/3G/HD/SD) – лимит определяется физическими ограничениями или пропускной способностью сети.

Lynx Technik презентовала Yellobrik SMPTE ST 2110 HDMI/SDI-конвертер (ожидается в I квартале 2019 г.)

Продемонстрированный компанией Samsung VR-панорамный обзор окружающей обстановки VR Live Streaming на базе очков виртуальной реальности и 18 камер, формирующих объемное пространство вокруг зрителя. Для трансляции сигнала от камер к очкам требуется пропускная способность порядка 10-20 Мбит/с.

Optoway Technology (Тайвань) презентовала 12G-SDI SPF+ – малогабаритный приемопередатчик и конвертер в одном устройстве. Девайс обеспечивает скорость передачи до 11,88 Гбит/с на дистанции до 40 км. Поддерживается HD-SDI, 3G/6G/12G-SDI.

Apantac анонсировала экстендеры KVM-IP-Tx, KVM-IP-Rx, KVM-IP-Rx2.

А Magewell (Китай) представила две модели: новый IP-энкодер с низкой задержкой Pro Convert HDMI 4K Plus ($999) для конвертации HDMI-сигнала в NDI (NewTek).

Поддерживается 4Kp60 4:2:0, USB; низкая задержка и питание через Ethrnet. Еще одна модель – автономный одноканальный потоковый HD-энкодер Ultra Strem HDMI. Модель обеспечивает одновременную запись, предварительный просмотр и стриминг. Поддерживается H.264, 1080p60, USB, HDMI.

AJA Video Systems презентовала серию новых решений: KONA5 (PCIe-карта с поддержкой HDR, 4K/UHD/2K/HD), IP-HDMI-конвертер IPR-10G2-HDMI, IP-SDI-конвертер IPR-10G2-SDI и др.

Advantech презентовала VEGA-6304 – компактный 8K HEVC/H.265 энкодер с поддержкой 12G-SDI, 4:2:2. Модель реализована на базе процессора Intel i7-7700 и снабжена памятью 16 Гб DDR4-2400.

Есть два разъема для подключения SATA3 HDD. Еще одно решение VEGA-4001 – видеокарта для анализа видеоконтента с памятью 4 Гб DDR4-2400.

Университет Warwick совместно с Google, trueDK, ORF, SIM2 и Vicomtech презентовал вариант конвертирования HDR в AV1, построенный по принципу royalty-free.

В ускорении перехода на IP свою роль играют и … кодеки. Так, многие вещатели работают с несжатым HD и 4K-видео, используя стандарт компрессии TICO RDD35 (SMPTE ST-2022-6). Утверждение нового стандарта TICO-XS (JPEG-XS) позволит использовать еще большую компрессию по сравнению с TICO RD35, при этом поддерживается низкая задержка, эффективное кодирование сигнала и можно будет использовать оборудование с низким энергопотреблением.

Среди новинок оптического оборудования компания ASTRO Strobel представила новое поколение оптических усилителей серии OHPAo (Optical High Power Amplifier outdoor) высокой мощности, способных работать в экстремальных условиях.

В многопортовом EDFA-усилителе использован новый высокотехнологичный лазер подкачки 1550 нм от лидера рынка Lumentum, обеспечивающий надежность и бесперебойность сигнала в оптических сетях, даже в самых экстремальных климатических условиях, включая повышенную температуру окружающего воздуха. Производитель гарантирует многолетнюю работу с минимальными затратами на обслуживание.

Среди преимуществ отметим:

компактные размеры (19˝ 2U) для монтажа в шкафах для наружной установки;

модульная архитектура предоставляет доступ с лицевой части ко всем соединениям, модулям, источникам питания, вентиляторам; есть возможность горячей замены;

лазер накачки с расширенным диапазоном рабочих температур (-30°C…+65°C), изготовлен с использованием новейших технологий;

доступны версии с различным количеством оптических портов (8/16/32);

самый низкий уровень шумов в данном классе;

LCD дисплей и кнопки управления для настройки и обслуживания;

WEB-интерфейс и поддержка SNMP на основе стандарта HMS-SCTE;

оптические порты установлены под углом 30°, что обеспечивает допустимый радиус изгиба и экономию места;

опции с WDM фильтрами для GPON/EPON сетей;

механическая блокировка с помощью ключа (LASER OFF/ON).

Удаленное обновление программного обеспечения поддерживает Network Time Protocol и имеет возможность удаленной перезагрузки или сброса к настройкам по умолчанию. Есть встроенный оптический аттенюатор 0…-3dB для регулировки выходной оптической мощности.

Новые разработки представила и компания Guramex. Учитывая большой опыт разработки и производства профессионального телевизионного студийного оборудования, компанию по праву можно считать единственным производителем вещательных видеомикшеров не только на постсоветском пространстве, но и во всей Европе. Основная линейка продуктов включает в себя мощные профессиональные видеомикшеры, начиная от небольших моделей с 8 входами до 36-входовых пультов в 3 M/E.

На выставке посетители могли ознакомиться с новым компактным системным блоком для видеомикшера GVM-120H с модульной архитектурой с возможностью установки до 12 HD/SD-SDI входов. В дополнение, по двум входам поддерживается как HD/SD-SDI, так и аналоговый CVBS формат сигнала с автоопределением; есть входы/выходы HDMI. В микшере реализована обработка эмбедированных и внешних аудио сигналов: управление уровнем входного и выходного аудиосигналов, маршрутизация аудио, микширование аудио, эмбедирование/деэмбедирование. Возможность обработки звука делает его оптимальным решением для эфирных и аппаратных. Несмотря на свою компактность, GVM-120H оснащен функцией добавочного М/Е, что позволяет выводить две программы одновременно. Все микшеры, включая GVM120H, оснащены кадровыми синхронизаторами по всем входам/выходам, благодаря чему нет необходимости синхронизировать все сигналы, подаваемые на микшер. Пользователь может выбрать панель управления в решении на 8 (GVM-810c) или 16 (GVM-1610c) кнопок. Обе представленные на IBC панели хорошо знакомы пользователям Guramex. Здесь также была представлена панель управления GVM-1615c, но, безусловно, флагманом среди представленного оборудования стал 2 М/E HD/SD-видеомикшер GVM-3620 на 36 входов, модульность конструкции которого обеспечивает гибкость, маcштабируемость, простоту модернизации и реконфигурации системы. Кроме широкого ряда функций в нем имеется 5 DVE-каналов. Системный блок к видеомикшеру в дополнение к выходам мультивьювера оснащен квадраторами на каждом входном модуле, что позволяет организовать мощную систему мониторинга. Эргономично расставленные кнопки, встроенный монитор, а также возможность подключения внешнего тачскрина с интуитивным интерфейсом управления и множество кнопок быстрого назначения с настраиваемой подсветкой обеспечивают максимальный комфорт для оператора. На все оборудование предоставляется 5 лет бесплатной гарантии.

Мобильный power-bank с выходной мощностью несколько сотен КВт – такую новинку презентовала POLYMA Energiesysteme (Германия).

Решение «на колесах» реализовано в алюминиевом корпусе для защиты от коррозии. Обеспечивается выходная мощность 100 КВт и до 5000 циклов перезарядки. Емкость литий-ионного аккумулятора 176 КВт*ч. Среди преимуществ решения – бесшумность работы, возможность удаленного запуска, полная зарядка в течение 8 ч. Вес 3500 кг. Еще один вариант мобильного павербанка на основе свинцовых аккумуляторов емкостью 54 КВт*ч. При весе 2500 кг конструкция легко транспортируема с помощью любого трека типа Mercedes Sprinter и др. Количество перезарядок до 4000, полная зарядка в течение 6 ч. Емкость батареи может быть увеличена до 72 КВт*ч.

Компания Nanjing Nagasoft Corporation (Китай) представила решение NSCaster X1 для работы с видео в режиме реального времени (около $2000, ожидается в ноябре-декабре). Решение обеспечивает одновременное редактирование и мониторинг видео-аудио-контента.

Worldcast Systems презентовала запатентованную технологию SmartFM с искусственным интеллектом для передатчиков FM-радиостанций, которая снижает потребление энергии на 10-40% и уменьшает затраты на охлаждение оборудования. И, что самое важное для окружающей среды, снижаются выбросы CO2. Технология снижает общую стоимость владения и реализована в новых трансмиттерах компании, а также в линейке Ecreso FM широко используемых по всему миру (достаточно обновления прошивки оборудования).

Бренд Muxlab представила финальную версию ресивера-трансмиттера 3G-SDI/ST2100 через IP.

Решение обеспечивает передачу HD-SDI/3G-SDI на расстояние до 30 м по витой паре CAT5e/6 или до 400 м по дуплексному мультимодовому волокну (1080p60). Удаленное управление устройством выполняется через RS232. Поддерживается Ethernet 1/10 Гбит/с.

Новичок экспозиции Fujian Satlink Electronics (Китай) презентовала два девайса: цифровой модулятор WS-8902U (DVB-T/C, поддержка DVB-T2 планируется позже) и HD-модулятор SP-8620.

ПО от Mellanox Technologies (США) заинтересует компании, переходящие с SDI на IP. Вещателей в основном интересует масштабируемость и гибкость решений, упрощающих такую миграцию. Ожидаемое в ноябре решение Rivermax представляет собой набор API-библиотек для приложений под Windows/Linux, работающих с потоковым видео HD/4K/8K UHD. Оно совместимо с SMPTE 2110-21, снижает нагрузку на процессор во время видеостриминга и обеспечивает высокую пропускную способность. Rivermax работает с видео с разрешением 8K UHD (7680×4320, 50fps, 4:4:4, что эквивалентно 82,2 Гбит/с).

Itelco Broadcast (Италия) представила семейство передатчиков Northia (UHF 6HPAs) с водяным охлаждением. Решение поддерживает DVB-T/T2/H и др. стандарты, имеет низкое энергопотребление. Есть возможность удаленного обновления ПО и прошивки оборудования, USB для мониторинга каждого блока.

Hangzhou Chixun Technologies (Китай) под брендом DiBSYS продемонстрировала новую серию Q модуляторов (ресивер, энкодер и декодер в одном устройстве) для доставки HD/SD, FTA/кодированных каналов на любое количество телеприемников через коаксиальный кабель или IPTV-сеть.

Это – оптимальный и недорогой вариант для отелей, учебных и медицинских заведений, шопинг-центров, казино и других площадок, где требуется реализовывать решения с ограниченным бюджетом. Поддерживается до 8/12/16/24 каналов DVB-T/C/S и др. Настройка выполняется через web-интерфейс. Для обеспечения «бюджетного ТВ» доступны несколько модификаций.

Dream Chip Technologies (Германия) анонсировала энкодер-декодер Barrcuda.

Устройство поддерживает H.264/H.265 и обеспечивает видеостриминг с низкой задержкой (до 200мс) и запись через гигабитный Ethernet или LTE-сеть. Поддерживаются режимы 1x4Kp60 или 2x4Kp30 или 4x1080p60 или 5x1080p30. Видеозапись выполняется на SD-карту (до 64 Гб), внешнее USB-устройство (USB 3.0) или внешний SSD-диск. При весе в 500 г устройство потребляет 22 Вт. LTE-модем обеспечивает максимальную upload-скорость 150 Мбит/с. Поддерживается RS485.

LMP (Lux Media Plan, Германия) презентовала двуканальное решение для вставки рекламы logo Inserter.

Разработчики Oxagile с hi-tech-центром разработки в Беларуси продемонстрировали реализуемый в США проект распознавания людей и автономеров. Решение применимо для мониторинга неадекватного поведения людей (нарушение общественного порядка, агрессивное поведение людей и др.) Правда, о деталях проекта представители компании распространяться не захотели.

Новатор технологии DVB-S2x – компания Newtec – продемонстрировала несколько решений. Среди них – модем MDM2510, а также спутниковый модем MDM5010 (ожидается к концу года).

Kaonmedia (Южная Корея) презентовала IP/OTT-платформу запуска приложений Android TV Oreo Set Top Box. Сеттопбокс выполнен на Android TV Oreo для обеспечения доставки новых ТВ-сервисов для операторов платного ТВ. Новая платформа поддерживает голосовые команды, управление устройствами «умный дом», обработку информационных запросов и др. Решение, выполненное для крупнейшего оператора Сингапура StarHub, должно привлечь новых подписчиков. В Корее решение ожидается в IV квартале 2018 г.

Viaccess-Orca совместно с SoftAtHome анонсировала проект Data-Enabled TV. Платформа сейчас находится в разработке, и обеспечит управление пользовательской базой и одновременно – безопасностью доставки контента и защитой данных абонентов (с учетом последней директивы ЕС о защите персональных данных жителей Евросоюза GDPR (General Data Privacy Regulation)).

Rohde&Schwarz продемонстрировала несколько решений: «хранилище» SpycerNode 5u84, компактный и легковесный спутниковый uplink-усилитель PKU100-O400 с воздушным охлаждением, а также DVB-T/T2-передатчик TMU9EVO.

Видеооператоры и телестудии оценят анонсированную компанией DJI новую модель дрона-тажеловеса (Heavy Lifter) – при весе 17 кг он способен поднять 13,6 кг полезной нагрузки (камера), находиться в воздухе до 15 минут и пролетать до 12 км.

Латвийский офис Stream Labs продемонстрировал несколько решений. Среди них – презентация коммерческого продукта Stream Multi Probe – программно-аппаратного решения для мониторинга качества теле- и радиовещания и доставки контента в сетях спутникового, кабельного вещания, а также сетях IPTV и OTT. Поддерживается DVB-T/T2/C/S/S2, контроль параметров QoS и QoE (потеря изображения или звука, замораживание видеокартинки, отсутствие аудио и т.д.). Решение VRec обеспечивает мультиканальную запись по расписанию (на 365 дней) аналоговых и цифровых сигналов SD/HD-SDI, ASI/API, NewTek NDI. Поддерживается H.264, MPEG2 и др.

Stream MultiDelay – аппаратная «железка» в корпусе 1RU обеспечивает замедление SD/HD-SDI/DVB-ASI-сигнала от 0,1 мс до 19,6 сек с шагом 1 мс. Мониторинг выполняется через web-интерфейс (Ethernet 10/100 Мбит/с).

ASI/SDI-сплиттер – модульное устройство в корпусе 1RU с поддержкой сигналов SD/HD-SDI/ASI для монтажа в стойку 19˝.

FM-ресивер для радиомониторинга в форм-факторе 1U управляется через web-интерфейс и доступен в трех модификациях – на 6/12/18 каналов. Есть внешний USB-порт для беспроводного 3G/4G-модема.

Подразделение по исследованиям и разработке IRIB (Иран) презентовала графическую систему для спортивной аналитики Pixball. Обеспечивается детальный анализ поведения игроков и команд на поле во время матча. Система извлекает статистическую информацию из видео и позволяет интегрировать иллюстративную инфографику (например, рекламные вставки) в видеотрансляцию. Может быть использовано для отображения контента на втором экране. Решение фиксирует и записывает около 40 параметров, включая офсайд, фол, гол, удар в стенку ворот и др., а также персональные параметры игроков (скорость, время «набега» игрока за матч и т.д.). Еще одно презентованное решение Metinex обеспечивает вставку метаданных и их считывание из видео. Среди доступных вариантов добавления метаданных в видео (вставка в процессе кодирования и интеграция метаданных в уже сжатое видео без переконвертации) компания выбрала последний вариант ввиду отсутствия артефактов сжатия изображения, так как видео не пережимается.

Упросить работу спортивных передвижных телестудий поможет решение Scoreboard OCR – приложение для захвата изображения спортивного табло и добавления счета матча в прямую трансляцию.

Телевещателей должно заинтересовать презентованное софтверное решение от CreateCtrl (Германия) для автоматизированной классификации возрастной аудитории, для которой можно показывать видеоконтент. Но так как в процессе работы для надежности спорные моменты должен перепроверять человек, время анализа одного видео занимает около 20 мин.

Проект Cognitus, продемонстрированный в Future Zone, ориентирован на популяризацию контента, создаваемого пользователями. Например, съемка во время концертов, фестивалей, футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Так как вещатели устанавливают камеры для трансляции в определенных и заранее оговоренных местах, решение обеспечивает получение контента «из толпы» и при необходимости конвертирует видео в формат 4K (UHD). Этим обеспечивается большее «видеоосвещение» мероприятия. Правда, остается вопрос легальности съемок на мероприятиях, где таковая для неаккредитованных посетителей не приветствуется или просто запрещена (в частности, конкурс «Евровидение», спортивные соревнования)…

Qvest Media (Германия) презентовала тестовую версию Qvest.Cloud – платформу управления облаками, упрощающую интеграцию и взаимодействие медиа-сервисов и приложений, а также интеграцию между облаками Azure, AWS, GCP. На данный момент проводится оценивание потенциальных пользователей решения. Благодаря масштабируемости снижается общая стоимость владения.

Анонсированный компанией NewTek интерфейс NDI 3.7 (Network Device Interface) представляет собой софт для производителей видео-устройств (мониторы, камеры, проекторы, игровые консоли, конвертеры). Среди «новшеств» NDI для конечных потребителей – инструменты для анализа сетевых потоков, определение битрейта, тайминг, видео/аудио-форматы. Основная направленность NDI – на потребителей, работающих с IP-видео.

Заключение

Представленные на IBC системы виртуальной реальности (VR) для массового потребителя интересны последнему с точки зрения самой технологии объемного пространства, но так как разрешение здесь в основном невысокое, пикселизация довольно заметна в отличие от элитных вариантов с разрешением 8K от той же NHK. Ведь для стандартного режима требуется около 10 Мбит/с пропускной способности канала, в то время как 4K – существенно больше. В общем, производителям есть над чем поработать.

Среди основных трендов последних лет – переход на IP. Однако мобильные телестудии во всем мире продолжают активно использовать медные кабели для передачи сигнала с помощью широкополосного доступа. Конечно, есть как «устаревшие» автотрейлеры, где используется 3G-SDI, но даже в новых автовенах, где есть 12G-SDI UHD, по-прежнему не забывают о медных кабелях. Поэтому переход на IP все же неминуем, но произойдет это не сразу. При этом компании понимают, что все ближе приближаются к физическим ограничениям медных кабелей, но окончательное решение об отказе от последних пока не приняли. Возможно, временным решением на переходный период станет оптика…

Учитывая обилие доступных алгоритмов сжатия видео, производители вряд ли будут ограничиваться «избранными» технологиями, и продолжат добавлять в свои продукты новые стандарты (HEVC/H.265, JPEG-XS и т.д.). Это избавит потребителей от поиска решений, поддерживающих какую-то определенную технологию.

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