В ассоциации 5G Americas сообщили подробности о стандартах, утверждённых 3GPP.

В 5G Americas – отраслевой торговой ассоциации, поддерживающей продвижение технологий 5G и LTE в странах Северной и Южной Америки, сообщили о публикации документа под названием «Эволюция технологий беспроводной связи: переход от 4G к 5G», в котором подробно описывается ход долгой работы международной организации 3GPP в сфере разработки технологий беспроводной связи 5G.

В прошлом 3GPP активно работала над стандартизацией технологий, которые обеспечивали процесс эволюции экосистем беспроводной связи от GSM к LTE, а теперь и к 5G. Сейчас 3GPP создаёт основу для Белой книги 5G Americas. Технология LTE и её более продвинутые модификации в настоящее время используются в 613 коммерческих сетях, развёрнутых по всему миру, и в ближайшие десять лет будут оставаться доминирующей технологией беспроводной связи. Релиз No15 закладывает основу для начала реализации первой стадии внедрения технологий беспроводной связи 5-го поколения (5G).

Релиз 3GPP No14, работа над которым была заморожена в середине 2017 года, принёс функции LTE-Advanced Pro, а также некоторые разработки, связанные с продвижением в сторону мобильных технологий и архитектуры 5G, включая технологию связи Cellular Vehicle to Everything (C-V2X). Однако в релизе No15 нормативная спецификация 5G предусматривает использование более широкого перечня диапазонов, начиная от диапазонов ниже 6 ГГц до диапазона миллиметровых волн (до 100 ГГц), использование которого стало возможным благодаря технологии доступа New Radio (NR).

«В 5G Americas надеются на то, что четыре американских национальных оператора запустят 5G сети, основанные на стандартах 3GPP, в ближайшие девять месяцев, опираясь на свои ведущие позиции в мире в области технологий LTE, – комментирует глава отдела коммуникаций 5G Americas и соавтор доклада Вики Ливингстон. – Если будет разработана нормальная регуляторная политика на местном уровне, уровне штатов и федеральном уровне, если будет выделен соответствующий частотный ресурс в нижнем, среднем и верхнем диапазонах, США получат прекрасный шанс сохранить свои лидерские позиции».

При подготовке выпуска No15 был достигнут существенный прогресс; отвечая на запрос целого ряда ведущих компаний, в 3GPP сократили сроки подготовки спецификации Rel-15 Non-Standalone 5G New Radio (NSA 5G NR), которая в итоге была завершена в декабре 2017 года. Спецификация 5G NSA имеет привязку LTE для связи плоскости управления с ячейкой 5G NR, что должно повысить передачу пользовательских данных. Спецификация выпуска No15 для Автономного 5G NR предусматривает работу системы без опоры на LTE; данные спецификации были завершены в июне 2018 года, параллельно с завершением работы над спецификацией новой базовой сети. Новая базовая сеть, описанная в Выпуске No15, обеспечит взаимодействие с системой Evolved Packet Core (EPC) 4G, управление, виртуализацию, отдельный контроль, пользовательскую плоскость и работу сигнальной архитектуры. Базовой спецификацией 5G будут обеспечиваться нарезание сети и соглашение об уровне обслуживания (SLA) для групп устройств новых вертикальных индустрий и служб, предложенных для базовой спецификации.

Процесс стандартизации Выпуска No16 продолжается – необходимо вложиться в сроки и полностью соответствовать требованиям ITU IMT-2020. Планирование исследовательской работы было завершено в июле 2018 года – в соответствии с графиком – с возможностью добавления в будущем при необходимости дополнительных пунктов. Выпуск No16, либо второй этап 5G, главным образом, должен будет решить все серьёзные проблемы Выпуска No15, расширений 5G NR на основе C-V2X, Промышленного Интернета Вещей (IoT), расширить возможности связи повышенной надёжности с малым временем отклика (URLLC), а также работу 5G в нелицензируемом диапазоне и выше 52.6 ГГц. Среди функций повышения эффективности 5G, в Выпуске No16 представлены расширения сети самоорганизации (SON) 5G и функции Больших Данных, расширения MIMO, более рациональное потребление энергии, поддержка обмена возможностями устройств, а также исследование возможности поддержки системы неортогонального множественного доступа (NOMA). Разработка стандартов выпуска No16 будет завершена до конца 2019 года, согласно требованиям ITU IMT-2020.

Белая книга поэтапно поднимает завесу над стандартами 3GPP для 5G, давая подробное описание ключевых секторов работы, проводимой в 3GPP при создании Выпуска No16, с лёгким и понятным разъяснением развития стандартов.

Майкл Рэччио, главный инженер в Mobility CTO Group, Cisco, и руководитель рабочей группы 5G Americas, пояснил: «Мы стоим на пороге новой эры технологий мобильной связи. Выпуск No15 знаменует начало новой эпохи 5G – эпохи новых технологий, открывающих путь к появлению Интернета вещей, автономных транспортных средств и систем связи повышенной надёжности с низкой задержкой, которые позволят подключать к сети то, что ранее было немыслимо подключить».

Доклад «Эволюция беспроводных технологий: Переход от 4G к 5G» был подготовлен членами 5G Americas и доступен для бесплатного скачивания с сайта 5G Americas. Майкл Рэччио из Cisco и глава отдела связи в 5G Americas Вики Ливингстон руководили рабочей группой, разрабатывающей Белую книгу.

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