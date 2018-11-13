Новый отраслевой отчёт показал, что больше трети меломанов с удовольствием готовы поднять флаг «Весёлый Роджер» и начать скачивать любимую музыку из пиратских источников.

В ежегодном отчёте Международной федерации производителей фонограмм (IFPI) – организации, представляющей интересы рекординговых компаний со всего мира – отмечается, что запись рипов с потоковых трансляций является наиболее популярной формой музыкального пиратства, и этим грешит около 32% пользователей. Далее в рейтинге популярных пиратских ресурсов расположились файлообменники и P2P (23%), а также получение через поисковые механизмы (17%).

Данные результаты были получены в результате проведения ранее в этом году международного исследования, охватившего репрезентативную группу пользователей в возрасте от 16 до 64 лет, проживающих в 18 странах мира, среди которых Великобритания, США, Бразилия, Франция, ЮАР, Испания, Швеция, Япония и Южная Корея.

В отчёте IFPI говорится, что любители делать рипы из потоков оправдывают свои действия тем, что они хотят слушать музыку в автономном режиме, без необходимости платить за неё.

Однако есть не только плохие новости. В отчёте также говорится, что еженедельно мы тратим на прослушивание музыки около 17.8 часов, при этом большая часть из этого времени слушается в салоне автомобиля. Отчёт также указывает на то, что потребители сильно привязаны к местным жанрам музыки. К примеру, 66% слушателей в Японии выбирают J-Pop, 69% слушателей во Франции предпочитают Variété Française, а в Бразилии 55% слушателей отдаёт предпочтение жанру música popular brasileira.

Генеральный директор IFPI Фрэнсис Мур комментирует: «В этом году отчёт «Music Consumer Insight Report» наглядно показывает, каким образом музыка входит в жизнь её любителей по всему миру. По мере того, как растёт её доступность, продолжает расти и разнообразие форматов, жанров и технологий. Однако данный отчёт показывает также те проблемы, которые по-прежнему стоят перед музыкальной индустрией – это и угрозы, связанные с нарушениями в области цифровых авторских прав, так и невозможность получать компенсацию от ряда пользовательских служб. Политики по всему миру тщательно изучают данные вопросы и всё активнее стремятся помочь их решению».

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