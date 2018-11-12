Vodafone расширил 4G-сеть в диапазоне 1,8 ГГц в центральных областях Украины.

По сообщению пресс-службы оператора, 4G-покрытие появилось в Иршанске Житомирской области, Жашкове, Ладыжинке Черкасской области, в Бережинке Кировоградской области, Жмеринке Винницкой области, а также в Сарнах, Клесове и Рокитном Ровненской области.

На сегодняшний день более 18 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Напомним, в начале текущего месяца Vodafone запустил 4G-связь (1,8 ГГц) в зоне Чернобыльской АЭС. Также 4G-сеть была введена в действие на территории туристического центра – Хотин и в городе Вашковцы Черновицкой области.

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