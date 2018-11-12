Медиагруппа «1+1 медиа» расширил каналы доставки контента в интернете до 800 Гбит/с. Таким образом, говорится в пресс-релизе, группа стала первой среди украинских медиакомпаний, и второй на рынке Украины после видеосервиса YouTube, по подключенным каналам передачи данных пользователям сайтов и приложений.

Новая инфраструктура доставки контента способна одновременно обеспечить просмотр видео в HD-качестве для 400 тыс. зрителей. В эквиваленте потребления текстового контента — это сопоставимо с 2 млн пользователей, которые находятся на сайтах и приложениях группы.

Увеличение ёмкости канала передачи данных связано с растущим спросом на видео в интернете и желанием аудитории смотреть его в форматах HD и Full HD. Так, самыми популярными видео среди пользователей ресурсов холдинга стали спортивные трансляции, праймовые сериалы, записи концертов и шоу. Например, второй сезон сериала #Школа на платформе 1+1 video в среднем набирает около 3 млн просмотров.

«Спрос на наш контент в интернете растет. Для того, чтобы обеспечить хороший пользовательский опыт для нашей аудитории в онлайне, мы постоянно модернизируем инфраструктуру доставки контента. В следующем году мы планируем расширить каналы передачи данных в два раза», — отмечает директор диджитал-направления 1+1 медиа Анна Ткаченко.

Напомним, ранее медиагруппа запустила мобильное приложение 1+1 video для android-телефонов с доступом к видеобиблиотеке, которая содержит 20 тыс. часов украинских фильмов, сериалов и шоу.

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