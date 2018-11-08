Продолжение. Начало читайте в статье IBC 2018: среди основных трендов – AI, OTT и VoD

Решения для тестирования, мониторинга и измерения параметров

Gsertel (Испания) начала свою деятельность как подразделение известного производителя телеоборудования Televes Corporation. На выставке компания презентовала GPROBE10 – доступное по цене решение в корпусе 1U для IP-мониторинга «последней мили» (ожидается в течение двух месяцев).

Решение обеспечивает полный анализ IP-сигналов, интервалы доставки пакетов, потерянные IP-фреймы и др. Есть настраиваемый тип сигнализации (уведомление, предупреждение, ошибка), встроенное «хранилище» на 200 Мб и слот для SD-карты. Поддерживается Ethernet, HTML5.

Огромные нагрузки на оборудование, которые случаются во время массовых многомиллионных обращений к контенту, например, во время просмотра чемпионата мира по футболу FIFA, могут оказаться крайне нежелательными для провайдера. В таком случае следует обратить внимание на решение Global Test Cloud от Akamai Technologies. С помощью инструмента CloudTest обеспечивается необходимая нагрузка точек раздачи контента, включая географическую распределенность запросов, мобильные приложения и web-сервисы. На основе статистики в режиме реального времени анализируется нагрузочная способность и предпринимаются действия по предотвращению перегрузок.

Решение от греческой компании TELCOSERV может использоваться в помещениях телерадиостанций для удаленного мониторинга различных параметров. Panthora в комбинации с датчиками обеспечивает мониторинг условий безопасности, параметров окружающей среды или работающего оборудования и позволяют снизить операционные издержки (OPEX). Датчики могут мониторить состояние дверей, утечку воды, задымленность, температуру, давление, уровень топлива, влажность, угрозу пожара, наличие кондиционирования и др. В качестве объектов могут быть датацентры, серверные помещения, телевышки операторов связи, антенное оборудование, транспортные магистрали и др. Само железо размещено в корпусе 1RU для монтажа в стойку (19˝).

Бельгийские разработчики OPNS презентовали финальную версию SoundID – мощный инструмент автоматического распознавания и мониторинга вещаемого контента как для крупных, так и небольших телерадиостудий. Здесь использована технология «аудиоотпечатка» для мониторинга аудиосигнала (несмотря на новизну, у технологии уже есть активные заказчики). Решение позволяет телерадиовещателям и контент-провайдерам отслеживать и детально «мониторить» (анализировать) фактически любое количество входных аудиопотоков. Решение также обеспечивает поиск определенных фрагментов в транслируемом сигнале, а встроенный генератор отчетов формирует детализированную статистику по заданным параметрам.

AJA Video Systems презентовала новый HDR-анализатор. Решение обеспечивает мониторинг и анализ UHD/2K/HD-видео для вещателей и OTT-операторов и подойдет как для постпродакшена, так и для контроля качества.

Благодаря сотрудничеству с Colorfront система комбинирует в себе технологию AJA с софтом для анализа изображений от Colorfront.

Корпорация Qligent представила софт для мониторинга количества подписчиков любых операторов (спутниковых, кабельных, IP), а Textronix презентовала машинообучаемое решение анализа качества изображения.

Promax Electronics презентовала прототип оборудования с поддержкой DAB (коммерческий вариант ожидается в декабре). Данный функционал добавляется во всю линейку анализаторов спектра Ranger Neo (версии 2, 3, 4).

Детализированное планирование и оптимизация сети вещания оператора, будь то цифровое или аналоговое телевещание – такую задачу решает ПО Progira Plan от компании Progira (Швеция). Частотное и сотовое планирование для DVB-T/T2, ATSC 1.0/3.0, DRM, FM/AM, LTE и др. – такие задачи решает софт в более 50-ти странах мира. Система управления спектром Progira manager с детализированной статистикой в виде отчетов должно заинтересовать «Укрчатотнадзор» для администрирования работающих сетей в Украине, который и занимается администрированием частотного спектра по всей Украине.

Решения для видеосъемки (камеры)

Сразу несколько моделей камер анонсировала Sony. Среди них – 4K-камкодер HXR-NX200 (14,2 мегапикселей), а также камеры для производства интерактивного контента, среди которых HDC-P50 POV и портативная HDC-3500, где использован 2/3˝ 4K-затвор и 3 CMOS-сенсорные системы; модели HDC-3100 и HDC-3170 с поддержкой HD/HDR.

Не менее интересны и презентованные компанией Marshall Electronics (США) новые компактные камеры с поддержкой 4K/UHD. Также интересна и модель миниатюрной высокоскоростной камеры с разрешением 2 мегапикселя – CV506-H12. Решение поддерживает HD1080p с частотой кадров 120fps и ориентировано на вещателей, в частности, на прямые спортивные трансляции. Здесь использован 1/2.8˝ сенсор. Есть HDMI и возможность мониторинга через RS485. Среди новинок компании – также компактные камеры CV-420CS (12 мегапикселей, 4096x2160p) и CV-380CS (8,5 мегапикселей, 3840x2160p) – обе поддерживают HDMI и удаленное управление через RS485 (ожидаются в ноябре-декабре). Модель CV-420CS снабжена 1/1,7˝ сенсором и поддерживает 12G-SDI, HDMI, а модель CV-380CS – 8G-SDI.

Panasonic продемонстрировала новую PTZ-камеру с поддержкой 4K 60p/50p и оптическим зумом 20x. Широкоугольная камера AW-UE150W может использоваться на стадионах, в лекционных залах и других местах. Поддерживается 12G-SDI/3G-SDI/HD-SDI, HDMI, IP и оптика.

Продемонстрированная компанией Gospell Digital Technology (Китай) IP-камера поддерживает HD и Wi-Fi (2,4 ГГц).

Мониторы для вещателей



Производитель Ruige на своем стенде презентовал три новые модели 21,5˝ мониторов: AT-2200HD, AT-2150HD и AT-2151HD с небольшими функциональными отличиями в каждой модели. Линейка выполнена в корпусе из алюминиевого сплава. Все модели поддерживают разрешение 1920×1080, 3G/HD/SD-SDI, HDMI.

Презентованная компанией Flanders Scientific модель профессионального монитора XM311K на основе LCD-панели с диагональю 31˝ поддерживает разрешение 4096×2160, имеет угол обзора 179 град., поддерживает 12G/SDI, HDR/SDR.

Densitron Corporation представила broadcast-дисплеи для монтажа в стойку UReady 2800CT (формфактор 2U) и UReady 16600CT (1U).

Среди новинок Plura Broadcast – монитор LCM-112-4K, а TV Logic презентовала накамерный 7˝ монитор F-7H с высокой яркостью (USB, HDMI, SDI, 1920×1080, угол обзора 160 град.).

Антенное оборудование

Funke Antennen BV (бренд Funke Digital TV, Нидерланды) презентовала 4G LTE-антенну для внешнего применения с низким энергопотреблением и интегрированным низкошумящим усилителем. Решение поддерживает DVB-T/T2 (470-790 МГц) и др. и работоспособно на скорости ветра до 120 км/ч. Дальность приема с помощью данной активной антенны – до 80 км. Компания также презентовала новый концепт антенны, но сроки доступности пока неизвестны.

Actia Telecom (Франция) презентовала FlyAwaySat DEKA080 – портативный легкий (менее 30 кг) спутниковый терминал для Ka-диапазона со временем развертывания до 15 мин. Решение имеет степень защиты IP65, обеспечивает upload-скорость до 1 Мбит/с и способно работать на аккумуляторе до 3 часов. Потребляемая мощность до 200 Вт. Поддерживается Ethernet. Работоспособность на скоростях ветра 50-70 км/ч (максимум до 100 км/ч).

Narda Safety Test Solutions (Германия) представила антенну-ресивер для девайса для мониторинга SigmaShark 3310.

Технологии и интересные решения



Среди интересных новинок, продемонстрированных на IBC компанией NTT Docomo – прототип сферического движущегося дисплея с высоким разрешением. Один из них и был продемонстрирован в Future Zone. Решение представляет собой комбинацию светодиодной технологии и дрона DJI, и обеспечивает сферическое отображение информации, видимой в любом направлении. Правда, как отметили разработчики, яркость изображения пока недостаточна, чтобы использовать дисплей в яркий солнечный день, например, в Лас Вегасе. Но для рекламных целей в не очень яркий день и в вечернее время он с задачей справится. 🙂 Дальность полета сферического дисплея определяется радиусом действия Wi-Fi дрона, а время полета – емкостью аккумулятора. Вес конструкции – 5 кг.

Производитель STB Antik Technology (Словакия) уже несколько лет расширяет портфолио своих продуктов, предлагая порой необычные решения. Компания уже несколько занимается направлением «умный дом». А среди новых решений, анонсированных на выставке, был представлен прототип зарядных электростанций под модели Tesla , ожидаемых в течение нескольких месяцев. На данный момент в процессе тестирования находятся станции SCC-EV-AC-7 (выходная мощность 7 КВт, 220В), SCC-EV-DC-120 (30 КВт, 200-500/350-700В), SCC-EV-DC-180M (30/60/120/180 КВт, 200-500/350-700В), SCC-EV-DC-120M (30/60/120 КВт). Еще одно презентованное здесь решение заинтересует любителей перемещаться на различных вариантах сигвейев – это Antik SmartCityBike – электросамокат, на одной зарядке способный преодолеть до 35-45 км. Доступны 2 модели с мощностью 240 Вт и 350 Вт. Полезная нагрузка 120 кг, время подзарядки от 3 до 5 часов (110/220В). Модель на 240 Вт обеспечивает скорость до 20 км/ч, на 350 Вт – до 25 км/ч.

В линейке «умный дом» компания представила набор сенсоров LoRaWAN для парковки, контроля уличного освещения, температуры и влажности, и др.

Задачу верификации новостного контента на подлинность должен решить платин fake news detector от компании InVid, разработка которого ведется по гранту Евросоюза. Решение распространяется бесплатно и оптимально подойдет для новостных агентств и медиаорганизаций, которые хотят быть уверенными в достоверности публикуемой информации.

Правильно подобранное схемотехническое решение обеспечивает высокую производительность и дополнительные возможности любых «железок». Именно такие чипы и разрабатывает NationalChip. На выставке компания предоставила два таких решения на базе процессора ARM Cortex A7: искусственный интеллект для IoT-чипов и чип для сет-топ-боксов платного ТВ (Gx8010). «Умный голосовой контроллер» (а-ля-флешка) от данной компании можно подключить к STB с поддержкой DVB-C/S2/T2, добавляя возможность управления голосом. Поддерживается HEVC/H.265, 1080p60.

Каждый вещатель пытается покрыть вещанием максимально большую территорию, при этом, забывая о специфике телезрителей. А ведь около 5% населения Планеты (или 466 млн. человек) имеют проблемы со слухом. К 2050 году этот показатель вырастет до 900 (!) млн., то есть каждый десятый телезритель может столкнуться с проблемами восприятия контента. Для решения данной проблемы компания Red Bee Media в партнерстве с Speechmatrics использует технологию автоматического распознавания речи для добавления субтитров в видеоконтент, что должно помочь телеаудитории с проблемами слуха получать контент так же, как и все другие телезрители.

YUAN Hi-Tech Development (Тайвань) продемонстрировала самообучающуюся систему мониторинга трафика и пешеходов на базе искусственного интеллекта.

Продолжение следует…

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