Оставлять самое «вкусное» напоследок – это уже как добрая традиция. Вот так планомерно мы подобрались к последней, но не менее крутой команде, принявшей участие в форсайте Телекомпалаты Украины «#Антигравитация_3: прыжок в будущее». Ну и, соответственно готовы рассказать, как будет выглядеть телеком-оператор будущего через семь лет.

Эпатажная команда «Dart Pro-Weider» состояла из пяти штурмовиков цифровых коммуникаций: Николай Фаенгольд (StarLight Digital), Игнат Сергута (lifecell), Виталий Чабан (ДЦ Парковый), Александр Ниговский (Фринет) и лидер команды — Вадим Сидоренко (Triolan).

Эта команда стала экшен-лидером: выход на сцену сопровождался Имперским маршем «Звёздных воин», на флипчарте гордо болтался шлем штурмовика. Благо, все обошлось без бластеров и световых мечей 🙂

Изначально команда в общих чертах описала состояние экономики Украины в (не)далеком 2025-м году:

Абонентская база украинских интернет-провайдеров превысит 300 млн человек.

Но будут такие проблемы, как низкая абонплата в провинции Москва – около трехсот гривен в месяц.

Будут проблемы с переизбытком персонала – гастарбайтеров из Силиконовой долины просто не будет куда девать.

В провинции Германия будут воровать телекоммуникационный кабель, поэтому ремонтным бригадам придется обзавестись Теслами для увеличения скорости реагирования на аварии.

И самое страшное – на Чукотке до сих пор будут пытаться платить за услуги в рублях.

А теперь о главном! Итак, по условиям игры команде «Dart Pro-Weider» нужно было назвать не менее трех самых крупных событий, которые должны произойти в ближайшие три года и которые существенно повлияют на весь рынок телекома в Украине. По их мнению, это:

Кодирование спутникового сигнала медиагруппами, что повлияет на провайдеров программной услуги;

Выдача лицензий под LTE в радиочастотных диапазонах 600-900 МГц, что повлияет на сотовое покрытие в стране;

Каналы будут транслироваться на сетях провайдеров в формате HD, чем подчеркнут отличие от эфирного контента;

Системы Internet of Things уже будут воплощены в жизнь и будут полноценные рабочие проекты;

Через три года будут активно использоваться eSIM-карты, что бесспорно повлияет и на дальнейшее развитие IoT;

Полномасштабный переход на blockchain (начиная с государственных реестров и заканчивая смарт-контрактами для бизнеса).

Следующее задание звучало так «Указать не менее ПЯТИ изменений, которые произойдут с существующими операторами телекоммуникационных услуг Украины до 2025 года». Итак:

В первую очередь команда отметила, что к тому времени провайдеров в привычном для нас понимании существовать не будет, а будут поставщики цифровых сервисов;

На телеком-рынке произойдет конвергенция, консолидация и укрупнение;

От 30% до 50% абонентов, покупающих у провайдера программной услуги базовый соц-пакет ТВ, перейдут на бесплатный цифровой эфир Т2, провайдеры же сконцентрируются на абонентах с более высоким уровнем доходов;

Каждый поставщик цифровых услуг на то время будет обязан уметь обслуживать системы Интернета вещей, другими словами – если сотрудник провайдера не сможет настроить клиенту умный холодильник, то у такого провайдера нет будущего;

Произойдет персонализация предложений, основанная на Бигдате;

Повсеместно будут использоваться Smart-контракты на основе блокчейна;

Увеличится количество интерактивного ТВ-контента, то есть зритель (сидя у себя дома на мягком диване) сможет принимать непосредственно участие в телешоу;

Еще большей популярности достигнет гейминг.

И последняя задача, поставленная Dart Pro-Weider-ам – это озвучить не менее пяти количественных показателей и их значений, которые будут наиболее полно описывать состояние рынка телекоммуникационных услуг в 2025 году:

Абонентская база пользователей ТВ-услуг будет насчитывать около 6,5 млн домохозяйств, из которых 3 млн – пользователи ОТТ-сервисов;

Более 200 млн устройств, функционирующих на базе IoT;

В сто-пятьсот раз увеличится использование облачных сервисов. Стоит отметить: три из четырех команд сошлись на мысли, что вскоре все уйдет в облака, а вот команда пользователей честно призналась в том, что юзеру откровенно все равно, каким образом и где будет размещаться контент, лишь бы им можно было удобно пользоваться J;

Доходы провайдеров дорастут до европейского уровня (и именно этот показатель зал встретил аплодисментами);

И последний показатель – прогнозировано 20% населения будут пользоваться виртуальной реальностью.

Мы искренне благодарим команду «Dart Pro-Weider» за отличную игру, и да прибудет с вами сила для осуществления всех описанных вами изменений и новшеств!

Ровно через семь лет мы все сможем сравнить результаты форсайта с реальностью. А пока что рынок имеет возможность вооружиться свежими знаниями и идеями, чтобы как можно больше «предсказаний» сбылось. 😉

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