В компании Sky Deutschland планируют существенно увеличить количество HD-каналов. При этом компания станет первым вещателем на DTH-рынке Германии, который начнёт отключать SD-каналы.

Пока кабельные операторы Германии продолжают отключение аналога, дискуссия об отключении SD-каналов на спутниках только начинается. Поэтому данный шаг компании Sky Deutschland делает её своего рода «технологическим первопроходцем», – пишет издание Broadband TV News. Оператор услуг платного телевидения решил воспользоваться тем, что большинство находящихся в эксплуатации ресиверов Sky, а также плоские телевизоры совместимы со стандартом HD.

В качестве первого шага на пути к реализации данного проекта в компании Sky намерены подключить с 15 ноября текущего года всем подписчикам платформы Sky возможность просмотра HD-каналов. Как удалось узнать изданию Broadband TV News от партнёров компании, занимающихся вопросами дистрибуции, данное изменение не повлечёт за собой изменений в стоимости подписки. Это откроет возможности для отключения SD-версий 14 телеканалов уже с 29 ноября: Disney Junior, Beate-Uhse.TV, National Geographic, Discovery Channel, 13th Street, Fox Series, TNT Series, Syfy, NatGeo Wild, Spiegel Geschichte, Sky 1, TNT Film, Disney Cinemagic и Sky Atlantic.

Начиная с 15 ноября в эфире указанных телеканалов будет транслироваться бегущая строка с предупреждением о прекращении вещания. В дальнейшем подписчикам платформы Sky будут доступны лишь HD-версии указанных телеканалов. На данном этапе изменение не коснётся прочих SD-каналов, присутствующих на платформе, которые по-прежнему будут доступны в стандартном разрешении.

Помимо ранее транслировавшихся SD-каналов, которые отныне абоненты Sky смогут смотреть в HD-качестве, нынешние и будущие подписчики пакета Sky Starter получат доступ к HD-каналам channels E! Entertainment HD, Eurosport 1 HD, History HD, Sky Arts HD, TNT Comedy HD и Universal HD. Все подписчики пакета Cinema получат отныне возможность смотреть каналы TNT Film HD и Disney Cinemagic HD. Активация произойдёт автоматически и никак не повлияет на стоимость пакетов.

Отключение SD-версий телеканалов станет частью запланированной на 29 ноября масштабной реорганизации на транспондерах спутниковой системы Astra (19.2 в.д.), через которые оператор платного ТВ предоставляет свои услуги подписчикам DTH-платформы и партнёрам по дистрибуции – таким, как кабельные операторы и провайдеры IPTV, которых также затронет данное изменение. Отключение SD-версий и перетасовка каналов позволит компании Sky освободить два транспондера. Впрочем, пока неизвестно, как в компании Sky планируют распорядиться освободившимися ёмкостями.

В рамках реорганизации компания Sky отключит трансляцию HD-каналов Sky Select HD, Blue Movie HD и Sky 1+1 HD. В будущем контент канала Sky Select в разрешении HD будет доступен подписчикам платформы через услугу видео по запросу Sky Store. Изменения не коснуться телеканалов Select 1-9, а также портала Select. Контент канала Blue Movie в разрешении HD будет доступен через приложение 18+ на Sky Q. Канал Sky 1+1 HD заменит несколько предложений категории видео по запросу на Sky On Demand и Sky Go.

Также многие каналы Sky поменяют транспондеры. Если ресивер пользователя не поддерживает функцию автоматического обновления списка каналов, ему необходимо будет запустить ручной поиск.

Пресс-секретарь компании Sky Deutschland отказался давать комментарии касательно предстоящих изменений, однако, пообещал, что вскоре компания опубликует пресс-релиз, посвящённый данному вопросу.

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