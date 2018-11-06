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Новый обзор радио-рынков, подготовленный в WorldDAB, свидетельствует о том, что по состоянию на конец второго квартала 2018 года в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона было продано более 71 миллиона автомобильных и бытовых радиоприёмников стандарта DAB/DAB+. В конце второго квартала прошлого года этот показатель составлял 58 миллионов.

Данные свежего отчёта WorldDAB основаны на информации из различных источников, что даёт возможность полноценного анализа ситуации с продажами радиоприёмников стандарта DAB, покрытием автомагистралей и жилых кварталов, проникновения в домохозяйства, а также соотношения количества общенациональных радиостанций, вещающих в цифровом DAB/DAB+ и аналоговом FM.

Отчёт охватывает Австралию, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Швейцарию, отмечая также существенную активность в развитии данного стандарта в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, в отчёте представлен подробный анализ ситуации на 21 развивающемся рынке – в частности, представлена информация о проводимых здесь тестах и охвате населения.

Среди ключевых выводов в отчёте, в частности, названы такие:

  • 60% новых автомобилей, продаваемых сегодня в Австралии, имеют в салоне установленный приёмник DAB+; в 2017 году доля таких автомобилей составляла 47%
  • В Германии было продано 11.8 миллиона цифровых радиоприёмников, и сегодня в 17% домохозяйств этой страны имеется по меньшей мере один DAB приёмник.
  • В Великобритании по меньшей мере один DAB приёмник имеется в 64% домохозяйств, а доля «цифрового» радиослушания превышает 50% от общих объёмов слушания радио уже на протяжении трёх кварталов.
  • В Норвегии было продано около 6 миллионов цифровых приёмников.
  • В Швейцарии 63% от всего радиослушания осуществлялось через цифровые платформы – при этом доля DAB+ составила 34%.
  • Италия, Франция, Нидерланды и Бельгия также демонстрировали положительный рост на протяжении предыдущего года.

В Австралии, согласно данным исследования, рост DAB+ замедлился, однако, это связано с тем, что покрытие пяти крупнейших городских агломераций страны практически закончено, а подключение новых городов пока не началось. Аналогично – с покрытием автомагистралей первого уровня. Хорошее покрытие имеется на упомянутых пяти рынках, при этом общее количество километров таких дорог выглядит небольшим в масштабах страны.

Президент WorldDAB Патрик Хеннон отмечает: «Цифровое радио в стандарте DAB делает существенные успехи на многих рынках. Общие объёмы продаж DAB приёмников по всему миру превысили отметку в 70 миллионов штук. Уже ясно, что DAB становится ключевой платформой для развития радио в будущем в странах Европы и в Австралии. Наша следующая цель состоит в том, чтобы достичь подобных результатов в странах Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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