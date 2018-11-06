Новый обзор радио-рынков, подготовленный в WorldDAB, свидетельствует о том, что по состоянию на конец второго квартала 2018 года в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона было продано более 71 миллиона автомобильных и бытовых радиоприёмников стандарта DAB/DAB+. В конце второго квартала прошлого года этот показатель составлял 58 миллионов.

Данные свежего отчёта WorldDAB основаны на информации из различных источников, что даёт возможность полноценного анализа ситуации с продажами радиоприёмников стандарта DAB, покрытием автомагистралей и жилых кварталов, проникновения в домохозяйства, а также соотношения количества общенациональных радиостанций, вещающих в цифровом DAB/DAB+ и аналоговом FM.

Отчёт охватывает Австралию, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Швейцарию, отмечая также существенную активность в развитии данного стандарта в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, в отчёте представлен подробный анализ ситуации на 21 развивающемся рынке – в частности, представлена информация о проводимых здесь тестах и охвате населения.

Среди ключевых выводов в отчёте, в частности, названы такие:

60% новых автомобилей, продаваемых сегодня в Австралии, имеют в салоне установленный приёмник DAB+; в 2017 году доля таких автомобилей составляла 47%

В Германии было продано 11.8 миллиона цифровых радиоприёмников, и сегодня в 17% домохозяйств этой страны имеется по меньшей мере один DAB приёмник.

В Великобритании по меньшей мере один DAB приёмник имеется в 64% домохозяйств, а доля «цифрового» радиослушания превышает 50% от общих объёмов слушания радио уже на протяжении трёх кварталов.

В Норвегии было продано около 6 миллионов цифровых приёмников.

В Швейцарии 63% от всего радиослушания осуществлялось через цифровые платформы – при этом доля DAB+ составила 34%.

Италия, Франция, Нидерланды и Бельгия также демонстрировали положительный рост на протяжении предыдущего года.

В Австралии, согласно данным исследования, рост DAB+ замедлился, однако, это связано с тем, что покрытие пяти крупнейших городских агломераций страны практически закончено, а подключение новых городов пока не началось. Аналогично – с покрытием автомагистралей первого уровня. Хорошее покрытие имеется на упомянутых пяти рынках, при этом общее количество километров таких дорог выглядит небольшим в масштабах страны.

Президент WorldDAB Патрик Хеннон отмечает: «Цифровое радио в стандарте DAB делает существенные успехи на многих рынках. Общие объёмы продаж DAB приёмников по всему миру превысили отметку в 70 миллионов штук. Уже ясно, что DAB становится ключевой платформой для развития радио в будущем в странах Европы и в Австралии. Наша следующая цель состоит в том, чтобы достичь подобных результатов в странах Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона».

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