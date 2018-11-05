Vodafone обеспечил 4G-покрытие на территории Чернобыльской АЭС. В первый день работы сети нового поколения интернет-трафик вырос на 40%. Интернетом четвёртого поколения воспользовались около 3,5 тысяч человек, – говорится в пресс-релизе оператора.

В сообщении также отмечается, что ранее на территории ЧАЭС был доступен мобильный интернет по технологии 3G.

Сегодня 18 миллионов жителей Украины уже получили доступ к 4G-связи Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

Напомним, в конце октября Vodafone запустил 4G-связь в Геническе и других населённых пунктах Херсонщины, а уже в начале ноября – в одном из популярных туристических центров страны – Хотине, а также в городе Вашковцы Черновицкой области.

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