Вечером 1 ноября в Украине начал работу новый музыкальный канал MEGOGO LIVE. Его продюсером и вдохновителем стал фронтмен группы O.Torvald Женя Галич. На канале идет непрерывная(24/7) трансляция уникального видеоматериала из мира украинской альтернативной музыки, искусства, вечеринок и разноформатных молодежных развлечений и собственных шоу проекта.

Об идее

Идея реализовать канал возникла этим летом. Как известно более двух лет назад платформа MEGOGO запустила раздел MEGOGO LIVE, на котором размещались прямые трансляции фестивалей, концертов и уникальных событий.

«Мы снимали квартирники с артистами, героем одного из них был Женя Галич. Через неделю после съемок он пришел в офис MEGOGO и предложил сделать дерзкий и намного более масштабный проект. На планирование канала ушло несколько недель, и потом мы начали собирать команду», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегии и маркетингу MEGOGO.

О подготовке проекта

Первые шаги по созданию начали вестись в августе 2018 года.

«Сперва мы начали оформлять концепцию проекта. И тогда уже поняли, что запускаем именно канал, и как он будет выглядеть, ушли в подготовку с головой», – говорит Иван.

Основное время у команды канала ушло на решение юридических вопросов, выбор контента и съемку пробных пилотов собственных шоу.

Почему канал особенный и не боится конкуренции

Иван Шестаков: «Ну, у них не будет Галича с его энергией. И у конкурентов нет и не будет платформы MEGOGO с семилетней экспертизой в медиа и опытом реализовать масштабные проекты при использовании адекватных ресурсов. Это шутка, конечно. А в остальном непонятно, почему до сих пор так мало подобных проектов. То, что это нужно было делать, нам было очевидно».

«Украинский рынок утопает в огромном количестве материалов от музыкантов, режиссеров, художников, дизайнеров и других проявлений искусства, но телеканалы все еще игнорируют новую культуру, предпочитая и дальше крутить более понятные обычному зрителю форматные проекты», – комментирует Женя Галич.

Кто делает канал MEGOGO LIVE

На сегодняшний день креативная группа проекта – 5 человек, которые отвечают за основной контент, а также связывают все это с остальными подразделениями MEGOGO. Другие процессы закрываются существующими подразделениями MEGOGO. При этом следует учесть, что в MEGOGO занято около 400 человек.

О продюсере

Женя – автор и идейный вдохновитель проекта. Он пришел к нам с идеей, а мы помогаем ее сформулировать и воплотить в жизнь. С Жениной помощью было полностью реформирован MEGOGO Live, который тоже был про музыку и современную культуру. Сейчас это уже абсолютно другой продукт, намного сильнее, масштабнее и круче предыдущего.

При этом следует отметить, что ранее Галич уже привлекался на ТВ-проекты, был ведущим и автором ряда развлекательных шоу, в том числе и музыкальных.

О цели и миссии канала

Цель проекта – стать мощной платформой для развития современной молодежной культуры, открыть широкой аудитории новые лица, новых героев, личностей, лидеров мнений и просто познакомить с тем, чего они обычно не замечают.

«Наш канал направлен на поиск новых имен, знакомство с новыми лицами, создание понятных лидеров мнений, формирование вкусов и досуга аудитории. Мы хотим предложить зрителю альтернативу. Клипы артистов, которые невозможно найти на представленных рынком музыкальных каналах и радиостанциях, лайвы концертов и электронных вечеринок, новости из мира кино, развлекательные шоу, коллаборации с самыми интересными украинскими проектами. Все, зачем зрителю нужно было лезть в интернет и искать, мы соберем на одной платформе», – раскрывает концепцию канала продюсер MEGOGO LIVE.

Основной месседж нового медиапроекта MEGOGO: «Вырос, но не повзрослел». Этой фразой можно охарактеризовать не одно поколение людей, которые не готовы прощаться с атрибутами юности и не спешат взрослеть. Платформа о них и для них и это все 24/7.

О контенте и программах канала

Основу канала составляют музыкальные клипы. Они сгруппированы в несколько тематических блоков, у каждого блока – свои правила ротации. Также есть хит-парады, новости, новые открытия и различные шоу. Планируется ежедневно выпускать как минимум по одному шоу собственного производства в прайм-тайм.

«Сейчас у нас более двух десятков идей и форматов. Постепенно мы снимаем пилоты и тестируем разные форматы. Шоу будут сниматься сезонами – как и на других каналах. Кроме собственных форматов, мы постепенно добавляем различные шоу наших партнеров – много проектов у нас будет с музыкальными медиа и независимыми авторами и блогерами. Подробности скоро раскроем в анонсах канала», – объясняет Иван Шестаков.

Тематика всех шоу – музыка, молодежная культура, экстремальный и киберспорт.

MEGOGO LIVE – не эксперимент, а серьезный продукт

«Наш новый канал – это серьезный продукт, на который мы тратим сейчас много усилий. Экспериментом его точно назвать нельзя. Цель у нас простая – мы хотим, чтобы канал был везде и смотрело его как можно больше людей. Для этого мы должны быть на любых платформах и в любых сетях. Сегодня мы запускаемся на своей платформе, чтобы выйти к зрителю как можно скорее, но у нас уже есть договоренность с другими операторами. MEGOGO LIVE – проект долгосрочный» – говорит директор по стратегии и маркетингу.

Об инфраструктуре

Практически все уже свое. Сейчас есть небольшая студия, в которой записывается большинство первых проектов. Дальше будут наращиваться мощности. Техника – студийная – MEGOGO, а для отдельных проектов некоторое время команда берет в аренду, как минимум, на период съемок пилотных проектов.

Канал является бесплатным

Проект доступен совершенно бесплатно на платформе MEGOGO. Также весь собственный контент канала планируется распространять бесплатно.

«Как будет у других операторов – будет видно уже до конца этого года, как только соберем статистику. Но наша цель – как можно больше зрителей, потому и планов брать деньги с пользователя в обозримом будущем у нас нет», – поясняет Иван Шестаков.

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