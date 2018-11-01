Телеком-оператор Vodafone расширил покрытие 4G в диапазоне 1,8 ГГц на территории Черновицкой области.

Так, по сообщению пресс-службы компании, связь четвёртого поколения теперь доступна абонентам, проживающим в одном из популярных туристических центров страны – Хотине, а также в городе Вашковцы Черновицкой области.

По состоянию на сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие интернетом четвертого поколения в 24 областях Украины.

Напомним, ранее Vodafone запустил 4G-связь в Геническе и других населённых пунктах Херсонщины.

С июля текущего года украинские операторы lifecell, «Киевстар» и Vodafone запускают на территории нашей страны сети четвёртого поколения в диапазоне 1,8 ГГц.

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