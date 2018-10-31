Телекоммуникационный оператор Vodafone продолжает запускать связь четвёртого поколения в диапазоне 1,8 ГГц.

Vodafone расширил 4G-сеть в диапазоне 1,8 ГГц. Новое 4G-покрытие появилось в населенных пунктах Херсонской области: города Геническ, Берислав и Таврийск, пгт Комышаны, пгт Любимовка, с. Чонгар, с. Малокаховка, пгт Надднепрянское, пгт Великая Лепетиха, пгт Новая Маячка, с. Новониколаевка, с. Чернянка, с. Казацкое, с. Казачьи Лагери, пгт Горностаевка, пгт Зеленовка и пгт Верхний Рогачик.

На сегодняшний день около 18 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

После запуска 4G, абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминговое HD-телевидение, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Напомним, в октябре оператор также ввёл в действие сети четвёртого поколения в Виннице, Черкассах, Житомире, Ровно, Тернополе и Хмельницком.

1 июля lifecell, «Киевстар» и Vodafone начали запускать сети четвёртого поколения в диапазоне 1,8 ГГц.

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