Компания NHK – общественный вещатель Японии – воспользовалась международной выставкой MIPCOM для того, чтобы сообщить широкой публике о запуске с 1 декабря двух новых телеканалов, вещающих в формате Ultra HD. Один из этих каналов будет работать в разрешении 4K, а второй – в разрешении «Super Hi-Vision» (или же 8K), став первым в мире каналом, использующим максимально возможную на сегодняшний день модель разрешения.

Мика Канайя, старший продюсер компании NHK, курирующий отдел глобального контента и программирования, сообщил делегатам конференции на MIPCOM о том, что 4K канал будет транслировать ежедневно по 18 часов новых программ, снятых в разрешении 4K. Это, в частности, будут драмы, документальные фильмы, спортивные и развлекательные программы. Также компания NHK будет готовить в разрешении 4K вечернюю информационную программу.

«Каждый сможет что-то найти для себя, – объяснил Канайя. – Это будет премиум-контент для тех, кого вдохновляет изображение нового качества».

Изюминкой первого дня работы нового телеканала станет прямая трансляция из Антарктики. Продюсерская группа NHK отправилась вместе с ПТС в путешествие по Европе, чтобы снять несколько специальных программ, посвящённых столицам. На ближайшей неделе, в частности, будут производиться трёхдневные съёмки в великолепном Ботаническом саду Лондона, в Кью.

1 декабря также стартует вещание 8K-канала, и в первый день эфира зрители увидят специальный контент. Технология 8K разрабатывается уже на протяжении 15 лет, и запуск канала, по словам Канайя, станет важной вехой в истории NHK, а также «кардинально изменит образ телевидения в глазах зрителя».

Один из ярких документальных фильмов стал результатом работы команды аквалангистов, изучавших гигантскую систему пещер Синоут у побережья Мексики и снявших прекрасный видеоматериал в разрешении 8K.

Другие программы посвящены наиболее знаменитым оркестрам Европы (Венский филармонический, Берлинский филармонический, Нидерландский королевский оркестр Консертгебау). Также зрителя ждёт четырёхсерийний цикл программ о парижском Лувре. В первый вечер в эфире пройдёт прямая трансляция из одного из крупнейших городов Италии.

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