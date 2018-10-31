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NHK
Фото: Олег Никитенко

Компания NHK – общественный вещатель Японии – воспользовалась международной выставкой MIPCOM для того, чтобы сообщить широкой публике о запуске с 1 декабря двух новых телеканалов, вещающих в формате Ultra HD. Один из этих каналов будет работать в разрешении 4K, а второй – в разрешении «Super Hi-Vision» (или же 8K), став первым в мире каналом, использующим максимально возможную на сегодняшний день модель разрешения.

Мика Канайя, старший продюсер компании NHK, курирующий отдел глобального контента и программирования, сообщил делегатам конференции на MIPCOM о том, что 4K канал будет транслировать ежедневно по 18 часов новых программ, снятых в разрешении 4K. Это, в частности, будут драмы, документальные фильмы, спортивные и развлекательные программы. Также компания NHK будет готовить в разрешении 4K вечернюю информационную программу.

«Каждый сможет что-то найти для себя, – объяснил Канайя. – Это будет премиум-контент для тех, кого вдохновляет изображение нового качества».

Изюминкой первого дня работы нового телеканала станет прямая трансляция из Антарктики. Продюсерская группа NHK отправилась вместе с ПТС в путешествие по Европе, чтобы снять несколько специальных программ, посвящённых столицам. На ближайшей неделе, в частности, будут производиться трёхдневные съёмки в великолепном Ботаническом саду Лондона, в Кью.

1 декабря также стартует вещание 8K-канала, и в первый день эфира зрители увидят специальный контент. Технология 8K разрабатывается уже на протяжении 15 лет, и запуск канала, по словам Канайя, станет важной вехой в истории NHK, а также «кардинально изменит образ телевидения в глазах зрителя».

Один из ярких документальных фильмов стал результатом работы команды аквалангистов, изучавших гигантскую систему пещер Синоут у побережья Мексики и снявших прекрасный видеоматериал в разрешении 8K.

Другие программы посвящены наиболее знаменитым оркестрам Европы (Венский филармонический, Берлинский филармонический, Нидерландский королевский оркестр Консертгебау). Также зрителя ждёт четырёхсерийний цикл программ о парижском Лувре. В первый вечер в эфире пройдёт прямая трансляция из одного из крупнейших городов Италии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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