Сотрудники испанского полицейского подразделения – Гражданской гвардии города Аликанте арестовали на территории муниципалитета Форментера-дель-Сегура троих британцев в возрасте 30, 46 и 63 лет, управлявших незаконной кардшаринговой сетью.

По сообщению издания Información, эти люди обвиняются в совершении целого ряда преступлений, среди которых – уклонение от налогов, мошенничество в сфере социального обеспечения, отмывание денег, незаконное присвоение имущества и принадлежность к преступной группировке.

Трое британцев создали платформу цифрового телевидения, которая незаконно предоставляла доступ к платным телеканалам, примерно 500 клиентам, проживающим в районе Вега-Баха. Злоумышленники продавали свою услугу за 25 евро в месяц.

Преступная группа была выявлена после того, как хозяин одной из ферм, называемых в Испании словом «финка», обнаружил на своих угодьях огромную спутниковую тарелку, которую было невозможно демонтировать без применения тяжёлой техники, поскольку она стояла на прочном бетонном основании. Фермер сообщил о своей «находке» в Гражданскую гвардию.

Следственная группа Гвардии обнаружила кабель, идущий от места установки антенны, и определила, что он тянется к заброшенным складским помещениям. После установления личности человека, арендовавшего склад, члены следственной группы установили наблюдение за этим местом с целью установить, что же там происходит на самом деле.

Было установлено, что нелегальная платформа работала менее года, принеся своим владельцам прибыль в размере около полумиллиона евро. Данные доходы не декларировались и, разумеется, с них не уплачивались налоги. Впоследствии эти деньги отмывались путём проведения платежей через банк, при этом каждый такой платёж не превышал 3 000 евро – чтобы избежать мониторинга со стороны Банка Испании.

В помещениях склада в Форментера-дель-Сегура, а также в особняке, расположенном в Рохалес, офицерами Гражданской гвардии были изъяты спутниковые тарелки, ресиверы, декодеры и модуляторы на общую сумму в 40 000 евро.

Глава преступной группы был арестован во время одного из своих редких визитов в Испанию и после суда все трое были выпущены под залог.

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