Киев-Амстердам-Киев – Олег Никитенко. Выставка электронных медиа, технологий и развлечений IBC 2018 в 51-й раз открыла свои двери для специалистов с 14 по 18 сентября в столице Нидерландов. Представители телерадиоиндустрии со всего мира в очередной раз смогли оценить представленные здесь инновационные решения и стартапы.

В экспозиции приняли участие как постоянные участники (бренды SES, AMOS, Sony, Conax, Astro Strobel, BlackMagic Design и др.), так и новички.

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В этом году добираться на выставку стало намного удобнее и быстрее благодаря новой ветке метро, соединившей центр Амстердама с Экспоцентром RAI. Поэтому даже с учетом ожидания поезда время в пути сократилось в два раза. Однако не обошлось и без «инноваций». В частности, в городском и пригородом транспорте (автобусы, трамваи) перешли на полностью безналичный вариант оплаты за проезд. И теперь, заходя в салон, билет можно приобрести только по карте – водители более не принимают еврокупюры. 🙂 Хотя железнодорожного сообщения это не коснулось.

В городе и окрестностях все чаще встречаются уличные светильники на солнечных батареях (в основном для подсветки дорожных знаков). В Украине такие тоже начали появляться, но значительно реже.

Забота об экологии в Нидерландах налицо – штраф за выброшенный мимо урны мусор «всего» 140 евро (такая реклама постоянно прокручивается на мониторах в вагонах метро), как, впрочем, и штраф за купание в каналах. Это стимулирует горожан и гостей Амстердама к чистоте и порядку.

Подводя итоги, организаторы зафиксировали посещаемость IBC 2018 на уровне 55884 посетителей, что немного меньше показателей прошлого года, но существенно превосходит показатели отечественных выставочных павильонов.

В шоу приняли участие более 1700 компаний из 173 стран мира, включая экспонентов из Украины. Количество женщин-спикеров конференции выросло с 14% в 2017 до 30% в этом году.

Статистика по странам-посетителям выставки почти не отличалась от прошлогодней. Так, десяткой стран, из которых приехали на IBC, стали: Нидерланды (19%), Великобритания (15%), Германия (10%), США (10%), Франция (5%), Бельгия (4%), а также по 2% из Китая, Италии, Испании и России.

В 2018 году появилось больше решений на базе искусственного интеллекта (AI), а среди основных трендов – продолжающийся спрос на OTT, VoD и контент, создаваемый пользователем, виртуальная реальность (VR), а также – облачные технологии для хранения/рендеринга/стриминга контента и IP-технологии.

Анализируя текущее состояние в отдельных странах, участники конференции в ходе панельных дискуссий рассмотрели влияние выхода Великобритании из Евросоюза на вещателей. Как оказалось, «брексит» повлиял на отрасль самым непредсказуемым образом, негативно отразившись как на экономике страны, так и на всей вещательной телеиндустрии Великобритании в целом. Как результат – потеря талантливых специалистов, рост стоимости производства контента, а также экспортные ограничения, включая проблемы с лицензированием.

Кодек HEVC/H.265 за пару лет с момента его утверждения завоевал популярность индустриального стандарта как оптимальный вариант для «упаковки» и передачи видеоконтента. Прежде всего, благодаря своему малому времени задержки при кодировании/декодировании контента (для 4K-контента параметр не превышает 100 мс). Конечно же, речь идет об аппаратной реализации HEVC (поддержка стандарта есть у подавляющего большинства производителей железа), так как для софтверных решений такие показатели недостижимы. Кроме того спортивный контент требует и высокой частоты кадров. Так, для прямой трансляции спортивного матча в формате 4K требуется, как минимум, 100fps или даже 120fps, и такие цифры способен обеспечить именно аппаратный вариант HEVC.

Несмотря на растущую популярность кодека HEVC, другие кодеки также имеют право на жизнь. По мнению экспертов, AV1 в ближайшие годы способен устроить передел рынка. AV1 базируется на VP9, однако имеет недостатки, которых нет у HEVC. А есть еще XVC, VVC (Versatile Video Coding), JEM (Joint Exploration Model) и JPEG-XS…

Утверждение спецификации стандарта JPEG-XS ожидается к концу текущего года. Продемонстрированные на стенде intoPIX результаты кодека TICO-XS, который сейчас проходит стандартизацию, показали, что, используя JPEG-XS, можно обеспечить крайне низкую микросекундную задержку в сети 1 Гбит/с, в противоположность используемым сейчас SMPTE ST2022-6, ST2100, которым даже для этих показателей требуются сети на 10 Гбит/с или даже 25 Гбит/с. Как результат, при использовании JPEG-XS стоимость инфраструктуры сети существенно уменьшается.

Кстати, по результатам недавнего опроса компании Bitmovin более 450 производителей, несмотря на активную поддержку стандарта H.264, новый кодек H.265/HEVC продемонстрировал существенный рост в 2018 г. Вместе с тем, производители железа отдают предпочтение и AV1. Так, в течение ближайших двенадцати месяцев 36% производителей планируют использовать кодеки HEVC/H.265 (в 2017 г. – 40%), VP9 – 15% (18%), AV1 – 29% (14%). На данный момент «технология» от Alliance for Open Media – AV1 – поддерживается браузерами Firefox, Google Chrome и др.

По методам монетизации контента в 2018 г. 41% компаний отдают предпочтение рекламным объявлениям (в 2017 г – 26%), подписке (SVoD) – 36% (51%), оплатам за просмотр (PPV, pay-per-view) – 20% (22%) и 26% гибридным моделям (ранее 17%). То есть, модели монетизации диверсифицированы.

Среди основных проблем, связанных с видео-технологиями, 55% респондентов назвали задержки сигнала, 50% – воспроизведение контента на различных устройствах, 36% – проблемы CDN-сетей, 28% – DRM, 22% – рекламные объявления.

Если вернуться на пять лет назад, то с ностальгией вспоминаются 3D-премьеры на Big Screen Экспоцентра RAI. Увы, стереокино перестало быть изюминкой шоу, и уже несколько лет посетителям выставки предлагают обычное видеопоказы на современных проекторах Christie. В этот раз демонстрировались Jurassic World: Fallen Kingdom («Мир юрского периода 2») от ILM и Incredibles 2 («Суперсемейка 2») от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures.

В то время как в Украине все еще решаются проблемы, связанные с переходом на DVB-T2 и отключением аналогового вещания, в других странах внедряется стандарт 8K-вещания. Так, за два года тестового спутникового вещания в Японии технология 8K Super Hi-Vision была досконально «обкатана», и уже с 1 декабря компания NHK (Japan Broadcasting Corporation) запускает регулярное спутниковое вещание в данном формате. Массовый же переход на 8K-контент в домохозяйствах жителей страны Восходящего солнца ожидается к 2020 г.

На выставке компания NHK продемонстрировала усовершенствованную технологию автоматического «раскрашивания» видео-изображения на основе монохромного видео с применением системы искусственного интеллекта. Теперь время для перевода старого черно-белого видео в цветной видеоряд сокращается в разы. Так, колоризация 5 секунд видео теперь занимает около 30 секунд вместо нескольких дней.

NHK также продемонстрировала финальную версию системы замедленного повтора на основе 8K-камеры и видеосервера, где исходный 8K-сигнал 240 Гц конвертируется в замедленное видео 8K/60 Гц.

Компания также продемонстрировала архитектуру Hybridcast Connect X, позволяющую добавить интерактивность общения с телезрителями через различные мобильные и IoT-устройства. Благодаря технологии пользователи могут совершать online-покупки, бронировать отели и др.

Согласно последним исследованиям, проведенным Statista Analysis, IDate, HIS Markit, с 2015 года в мире наблюдается тенденция падения продаж обычных телеприемников, а потребители отдают предпочтение SMP (streaming media player, медиаплеерам потокового видео), такими как Apple TV, Amazon Fire TV и др. Поэтому если производители ТВ не пойдут на кардинальные изменения, и не будут «адаптироваться» под требования потребителей, продажи обычных ТВ и далее будут снижаться.

Одно из решений, которое видят аналитики, – это более активное продвижение VoD-сервисов, а также продажа решений, подключаемых к SmartTV, например, решений «умный дом».

Потребители отдают предпочтение контент-провайдерам, к которым можно подключаться через различные устройства. Так, по данным Statista Global Consumer Survey и Statista Analysis, среди потребителей в США использование устройств для просмотра видео выглядит следующим образом: SmartTV – 39%, плееры потокового видео – 21%, смартфоны – 87%, наладонники (tablets) – 57%, smart speaker – 19%.

Среднеевропейский зритель смотрит ТВ в среднем 3 часа в день, причем данный показатель за период с 2012 по 2017 годы фактически не менялся.

Тенденции говорят о том, что спрос на телеконтент остается высоким, однако потребители постепенно переходят на цифровой контент и меньше смотрят обычное (линейное) ТВ.

Общемировой доход от OTT-видеосервисов постоянно растет, в основном благодаря подпискам, в частности, SVoD (Subscription Video on Demand).

С учетом высокого проникновения SmartTV и SMP-устройств прогнозируемый общий доход от OTT-видеоконтента будет расти быстрыми темпами, достигнув к 2020 году отметки в $30 млрд.

Понимая, что основной доход для производителей железа приносят именно продажи устройств, сами разработчики девайсов постоянно внедряют новые решения, а для привлечения новых потребителей осваивают новые рынки. Комбинируя доход от рекламных объявлений, продажи устройств и прямые оплаты от пользователей, удается достичь конкурентных цен и «дифференциацию» сервисов.

Когда речь идет об оплате за видео-стриминг, то число пользователей SMP превышает количество абонентов SmartTV. По результатам анализа Statista Global Consumer Survey и Statista Analysis для рынка США, Германии и Китая, среднее число SMP-абонентов, которые платят за VoD-сервисы, на 12% превышает число абонентов SmartTV.

Пытаясь завоевать своего абонента, некоторые компании, как, например, Amazon или Google, расширяют область применения своих устройств для той же гостиной в доме, где ранее традиционно «правили бал» обычные телеприемники.

Как ни странно, но технологии записи и хранения данных на магнитных лентах не только не канули в лету (как это произошло с магнитными дисками и кассетами), но и продолжают совершенствоваться. Так, на смену морально устаревшему стандарту LTO-7 пришла технология LTO-8 с двукратно увеличенной емкостью. Компания LTO Technology не намерена останавливаться, планируя довести емкость картриджа до 480 (!) Тб.

Согласно отчету Digital Storage for Media and Entertainment, к 2022году потребуется хранение около 106 экзабайт данных. Используя компрессию 2:5:1, одна лента обеспечивает хранение до 30 Тб данных (или до 12 Тб в несжатом виде). Это должно решить проблему хранения «увесистого» 8K-контента. По сравнению с LTO-7, новый формат на 50% снижает стоимость хранения 1 Тб данных. На данный момент LTO-8 является самым дешевым вариантом долгосрочного хранения данных. А так как информация хранится в offline-режиме, это обеспечивает безопасность хранения данных, защищая от malware- и других компьютерных угроз. Кроме того новая технология позволяет минимизировать стоимость хранения данных в дата-центрах.

Сет-топ-боксы и приемное абонентское оборудование

Подавляющее большинство сет-топ-боксов (STB) и медиабоксов было представлено на стендах китайских компаний. Так, Shenzhen Konka Information Network представила JPI-10 —I-PON Home gateway для сетей 100/1000 Мбит/с. Решение поддерживает EPON/GPON, Wi-Fi (до 300 Мбит/с), имеет три порта 100 Мбит/с и один порт 1 Гбит/с; Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB. Девайс ценой около $100 пока доступен только для рынка Китая.

Shenzhen Oranth Technology презентовала несколько моделей: IPTV Box под управлением ОС Linux стоимостью всего $15. Решение позиционируется как MEGA mini и поддерживает HDMI, Ethernet 100 Мбит/с. Доступна также версия под Android. Еще одна новая модель TV Box под управлением ОС Android 8.1 – TX5 MAX – реализована на чипсете Amlogic S905Y2 на базе процессора ARM Cotex A53 (графический чипсет ARM G31 MP2). Девайс снабжен 2/4 Гб DDR4-памяти и 8/32 Гб флеш-памяти (eMMC). Поддерживается 4K/2K@60p, H.265, HDMI, USB, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4/5 ГГц. Есть встроенный кардридер. Ethernet отсутствует.

Shenzhen Justek Tchnology продемонстрировала гибридный четырехъядерный сет-топ-бокс 4K UHD DVB-C Dualtuner Android 8.0 на базе чипсета ARM Cortex A53 (Hisilicon3798) с 2 Гб DDR4-памяти.

Также компания представила рабочий прототип гибридного решения Android 8.0 UHD DVB Hybrid с поддержкой MPEG-4/HEVC/H.265/4K/UHD/HbbTV 2.0.

SunShine Top Co (Китай) презентовала серию решений со встроенным Wi-Fi: модель I95 на базе процессора Mlogic 905W (ARM Cortex A53) под управлением ОС Android 7.1. Девайс снабжен 1 Гб памяти, 8 Гб ROM-памяти, поддерживает VP9/HDR10, 4K/60fps. I97 на процессоре Mlogic 905X под управлением аналогичной «операционки» поддерживает 4K/60fps, HDMI, Ethernet. RAM-память 2 Гб (ROM 16 Гб). Еще одна модель I99 на базе процессора Rockchip3229 (ARM Cortex A53) под управлением ОС Android 7.1. Имеет на борту память в 2 Гб (ROM 16 Гб). Модель I100 на базе процессора Rockchip3128H (ARM Cortex A53) под управлением ОС Android 7.1 поддерживает HDMI, USB, Ethernet. «На борту» 1 Гб памяти, 8 Гб ROM-памяти.

ChongQing Xinlifeng Electronics продемонстрировала модель с поддержкой USB, HDMI, Ethernet.

Обновление в продукции Shenzhen Junuo Electronics отразилось на добавлении поддержки DVB-T2/HEVC H.265 в линейку STB.

Intek Digital (Южная Корея) презентовала Hybrid Android TV STB (HDMI, USB, Ethernet).

Antik Technology (Словакия) представила модель Antik Mini 3 Pure IP. Модель поддерживает HDMI, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (точка доступа, 2.4/5 ГГц), 4K (2160p60), HDR, PVT, DRM, HEVC/H.265, H.264, VP9, потребляемая мощность 8 Вт, Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, USB.

Работает под управлением ОС Linux/Android. Поддерживается CAS Conax и др. Опционно есть тюнер DVB-S/S2/T/T2/C. Основная память 2 Гб DDR3/4, флеш-память до 8 Гб (eMMC). В качестве графического чипсета используется ARM Mali-450/Mali-T720. Процессор HiSilicon Hi3798MV200/Hi3798CV200.

Компания Infomir (Украина) представила новую IPTV-приставку – MAG324. Также в разработке находится ее модификация – MAG424w3 со встроенным Wi-Fi модулем стандарта 801.11 b/g/n/ac. Обе приставки поддерживают видео высокого разрешения 4K, кодек HEVC и Bluetooth 4.1. Указанные модели работают под управлением ОС Linux 4.4.35. Высокая производительность обеспечивается мощным процессором на базе чипсета HiSilicon с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ флеш-памяти.

Еще одна модель в разработке – MAG424Aw3 – решение на базе ОС Android 7.0. Интерфейс приставки выполнен в соответствии с гайдлайнами Google, поэтому он одинаково удобный и привычный как для оператора, так и для зрителя. Также стоит отметить внешний вид новых моделей – производитель полностью изменил дизайн, сделав его более эргономичным. Приставка легко вписывается в любой интерьер. И, конечно же, важно упомянуть новую Ministra TV platform. Версия 5.5 стала еще более удобным и современным инструментом IPTV/OTT/VoD-операторов. Была улучшена Административная панель и преобразован пользовательский интерфейс. Теперь зрители могут совершенно по-новому искать, сортировать и смотреть фильмы и сериалы.

Среди представленных компанией SmartLabs (Россия) решений отметим UHD-приставки и решение для мониторинга качества услуг SmartCare для оперативного обнаружения и мониторинга проблем с доставкой сигнала. Так, премиальная гибридная приставка SML-5442CT из линейки midi на базе ОС Android 6.0 (доступна версия на Linux) оснащена четырехъядерным процессором ARM Cortex A53 и графическим чипсетом Mali-450 и выполнена на чипсете Amlogic S905D. Поддерживается режим 4Kp60, USB, HDMI, Ethernet 10/100 Мбит/с, Wi-Fi 802/11 n/ac (2.4/5 ГГц). Модель снабжена 2 Гб DDR3-памяти и 8 Гб флеш-памяти (eMMC).

Модель SML-5041 из линейки mini реализована на чипсете Amlogic S905X (ARM Cortex A53) и снабжена графическим чипсетом Mali-450. Функционирует под управлением «операционки» Android 6.0 (или Linux). На борту 2 Гб DDR3-памяти (дополнительно 8 Гб флеш-памяти eMMC). Поддерживается 4Kp60, HDR, USB, HDMI, Ethernet 10/100 Мбит/с, Wi-Fi 802/11 n/ac (2.4/5 ГГц).

Продолжение следует…

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