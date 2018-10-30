По данным на конец сентября 2018 года клиентам базового пакета доступно 258 телеканалов, включая 43 в HD-формате и 7 – в Ultra HD, что делает оператора лидером на российском телевизионном рынке.

Мультиплатформенный оператор «Триколор» презентовал итоги работы в третьем квартале текущего года.

Согласно данным пресс-службы компании, в настоящее время услугами оператора пользуется 12,201 млн абонентов. Вместе с тем отмечается, что количество действующих HD-подписчиков почти достигло 10 миллионов. Рост также наблюдается и среди клиентов, которые подписаны на услуги Ultra HDTV – на сегодня таких уже 74 тысячи.

В рамках ТВ-услуги на платформе «Триколор» вещает 7 телеканалов в формате Ultra HD.

OTT-услуги «Триколор» доступны 4 миллионам абонентам, которые при помощи сервиса «Онлайн ТВ» могут просматривать 141 телеканал (28 в формате HD) и управлять эфиром через интернет или приложение для телевизоров на платформе Android TV.

Павел Стешин, директор по связям с общественностью «Триколора», обещает, что в ближайшее время оператор выйдет на новые платформы, в том числе на мобильные устройства, работающие под операционными системами iOS и Android.

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