В России выступили против пользования услугами спутникового интернета от американской компании OneWeb, ссылаясь на их недостаточную безопасность.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала проект, реализация которого должна была бы обеспечить доступ в Интернет жителям отдалённых и сельских районов страны, сообщает Reuters. Американский стартап OneWeb собирался запускать спутниковый проект, который обеспечил бы доступ к Интернету для жителей России, однако данный проект был заморожен из-за опасений ФСБ касательно того, что компания таким образом получит возможность для сбора информации для американских спецслужб, создав угрозу безопасности страны.

Ранее компания OneWeb, планирующая использовать группировку из сотен небольших спутников для раздачи Интернета из космоса на Землю, договорилась о сотрудничестве с российским космическим агентством Роскосмос, целью которого являлось создание сети спутниковой связи для России. Из-за опасений ФСБ, связанных с возможными угрозами для национальной безопасности России, исходящими от участия в проекте американской компании, в OneWeb решили отказаться от контрольного пакета в проекте, заявив, что мажоритарная доля в предприятии, созданном при участии компании «Гонец» – дочерней компании Роскосмоса – будет принадлежать России, и сам проект будет также управляться из России.

Как сообщает Reuters, в агентстве планируют в дальнейшем развивать проект совместно с Индией, Китаем и прочими «неагрессивными» (по мнению россиян) странами, отказавшись от сотрудничества с Соединёнными Штатами.

Возражение российских спецслужб против участия в проекте компании OneWeb может быть ответом российского правительства на американские санкции. Недавно в США наложили санкции на ряд российских компаний и частных лиц, среди которых, в частности, компания Kaspersky, работающая в сфере кибербезопасности. Отныне в американских федеральных службах запрещено использование продукции этого российского разработчика антивирусного программного обеспечения из соображений безопасности, аналогичных тем, которые высказали в ФСБ России касательно компании OneWeb. Кроме того, в отношениях между двумя странами существует напряжённость в силу высказанных американцами обвинений в адрес российской стороны во вмешательстве в процесс проведения выборов в США.

Впрочем, независимо от того, имеют ли опасения ФСБ реальную причину, или же являются простым «троллингом», российским гражданам, испытывающим проблемы с доступом к Интернету не светит ничего хорошего. Территория России настолько велика, что предоставление доступа к широкополосному Интернету жителям сельской местности часто является невероятно тяжёлой задачей. По данным ЦРУ примерно каждый четвёртый житель России вообще не имеет доступа к Интернету. Однако, несмотря на возникшие проблемы, в пресс-службе OneWeb заявили о намерении компании начать запускать свои спутники в начале 2019 года на борту ракет типа «Союз». Ранее в компании запланировали начать предоставлять доступ в интернет жителям сельских районов России в 2020 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.