Телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» и компания «ВОЛЯ» получили официальный статус и права трансляторов всех матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

«Мы рады заключению соглашения в Украине с компаниями «ВОЛЯ» и «Медиа Группа Украина» (каналы «Футбол 1»/«Футбол 2»), которое даст им право транслировать все матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА на 2018-21 гг. Это свидетельство крепких отношений между УЕФА и «Медиа Группой Украина» на территории Украины, а также значительный шаг для ВОЛИ, поскольку она начала покупку футбольного контента. Мы с нетерпением ждем, как наши партнеры представят клубные соревнования УЕФА, бушующему страстями рынку, примером чего послужила успешность проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве», — Ги-Лоран Эпштейн, директор по маркетингу УЕФА.

Новый формат партнерства является этапным в развитии отечественного рынка платного премиального контента. Во всем мире производство спортивного телевизионного контента становится все более сложным и технологичным продуктом, что требует значительных инвестиций от официальных трансляторов.

«Именно объединение усилий и опыта телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2», единственных в Украине платных спортивных телеканалов, и компании «ВОЛЯ», крупнейшего провайдера телекоммуникационных услуг, позволит украинским болельщикам наслаждаться зрелищным европейским футболом в течение ближайших трех сезонов. Главные клубные турниры планеты будут доступны в Украине в лучшем качестве и на оптимальных условиях», — Александр Денисов, директор телеканалов «Футбол 1»/ «Футбол 2».

Благодаря партнерству телеканалов «Футбол 1»/«Футбол 2» с коммуникационной компанией ВОЛЯ, зрители почти 15 млн домохозяйств следующие три года смогут смотреть прямые трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

«Совместная победа в тендере — это стратегически важный шаг для компании ВОЛЯ как лидера рынка цифровых развлечений. Совместное право на трансляции премиального спортивного контента — это вклад в развитие платного телевидения и спортивного маркетинга в Украине. Это дает нам возможность предоставить украинскому потребителю как цифровые интерактивные сервисы, высокоскоростной интернет и эксклюзивные фильмовые каналы, так и инновационные спортивные продукты. Нам почетно осознавать, что УЕФА также видит в нас надежного партнера в Украине», — Джордж Жембери, генеральный директор ВОЛЯ.

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