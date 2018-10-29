Телеком-операторы «Ланет», «Телесеть», «НКТВ» и «Основа» заключили новые контракты на трансляцию каналов из портфеля 1+1 media distribution

1+1 media distribution подписала соглашения на трансляцию каналов на 2019 год с компаниями «Ланет», «Телесеть» (Житомир), «НКТВ» (Николаев) и «Основа» (Чернигов). Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Украинские провайдеры активно договариваются о контрактах на трансляцию телеканалов с портфолио 1+1 media distribution на 2019 год. Так, недавно новые лицензионные соглашения были заключены с одним из крупнейших в стране провайдеров – «Ланет», а также региональными – «Телесеть» (г. Житомир), «НКТВ» (г. Николаев) и «Основа» (г. Чернигов). Подписание данных соглашений состоялось в условиях взаимовыгодного сотрудничества и по приемлемой для сторон цене, которая не противоречит анонсированной медиагруппой политике продаж на 2019 год.

«Считаем, что заблаговременные переговоры по обсуждению условий и подписанию соглашений на следующий год – это логичный шаг для ответственного провайдера, который заботится о комфорте своего абонента и его удовлетворения уровнем оказания услуг. Со своей стороны, мы готовы всесторонне содействовать увеличению абонентской базы провайдеров программной услуги путем соблюдения принципов добросовестной конкуренции, противодействия демпингу, пиратству и предоставлять выгодные условия для сотрудничества с группой 1+1 media в следующем году, чтобы продолжать обеспечивать зрителей качественной телевизионной услугой», – прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Напомним, недавно 1+1 media подписала лицензионное соглашение на трансляцию каналов с провайдером «Триолан».

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