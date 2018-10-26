23 октября директор ПАО «Укртелеком» Юрий Курмаз во время пресс-конференции рассказал о результатах работы компании в 3 квартале 2018.

Он отметил, что за прошедшие 9 месяцев общий доход увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, доход от телекоммуникационных услуг компании остается стабильным, однако если говорить только об услугах доступа в интернет, то здесь наблюдается рост на 9%. Маржа EBITDA за третий квартал составила 30,5%, что говорит о высоком уровне прибыли предприятия.

«Команда Укртелекома демонстрирует достаточно эффективную деятельность, поскольку доходы от предоставления услуг корпоративным клиентам выросли на 3,4%, массовому сегменту — на 1%. Традиционной является ситуация снижения общих доходов от предоставления межоператорских услуг. Это общая тенденция рынка. Она присуща почти всем телекоммуникационным операторам», — подчеркнул директор компании.

Показатели от фиксированной телефонии снизились, но при этом наблюдается рост доли дохода от предоставления современных услуг, основанных на интернет доступе. Рост от IP-технологий составляет 40%. Таким образом, повышение дохода от интернет-услуг компенсирует падение дохода от телефонии.

«Темпы роста этой доли дохода постоянно увеличивались. Ранее, год от году эта доля прирастала на 2%. В этом году впервые темпы роста составили 3%, что обеспечило в 3 квартале 2018 полную компенсацию недополученных доходов от устаревающих голосовых услуг», — отметил г-н Курмаз.

Что касается покрытия волоконно-оптической связью, то услугой ШПД теперь могут пользоваться еще в 17 населенных пунктах Украины, а в 58 городах и селах абонентов перевели с технологии ADSL на технологию FTTB. Около 20% новых подключений к интернету осуществляется по новой оптической технологии в массовом сегменте.

Из ожидаемых изменений в B2C секторе директор Укртелекома отметил рост количества новых подключений к IPTV. В сентябре оно выросло на 35%, как следствие отключения аналогового телевидения в большинстве областей Украины.

В корпоративном сегменте компания реализовала часть проектов по обеспечению услугами связи более 100 бизнес-объектов Украины. Наблюдается рост среднего дохода с абонента, с одного порта подключения интернета. В сегментах B2B и B2C все больше преобладает подключение к интернет с использованием волоконно-оптических кабелей.

В сфере построения цифровой инфраструктуры тоже есть сдвиги в лучшую сторону. Так, команда Укртелекома совместно с более 50 объединенными территориальными обществами начала работу над проектами в этой сфере.

Облачная АТС также пользуется широким спросом у потребителей интернет услуг в В2В секторе. Сегодня уже подключено 16,1 тыс. линий, что составляет 51%. Ее популярность и востребованность объясняется удобством в применении и администрировании. Кроме того, на 83% выросла база пользователей, представленной в прошлом году услуги защиты от DDoS-атак.

По сравнению с прошлым годом В2В сектор демонстрирует снижение дохода в телефонии, но, по словам Юрия Курмаза, оно полностью компенсируется за счет доходов от интернет-услуг. Рост здесь составляет 14,6%. Более 11% увеличения доходов от передачи данных.

«Это говорит о том, что качество, предоставляемых услуг влияет на качество дохода. Мы получаем все больше доходов от предоставления современных услуг, основанных на IP-технологиях», — акцентировал глава Укртелекома.

В секторе B2O (межоператорский бизнес) Юрий Курмаз указал на снижение дохода от предоставления услуг международной телефонии на 24% по сравнению с предыдущим годом.

Из минусов, негативно сказывающихся на показателях доходов компании, Кумраз выделил дебиторскую задолженность за предоставление услуг льготным категориям населения.

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