Во втором квартале текущего года количество абонентов фиксированных служб широкополосного доступа выросло во всём мире на 2.5% в сравнении с показателями аналогичного периода предыдущего года, что стало самым высоким ростом за последние шесть кварталов. Об этом говорится в материалах последнего исследования, проведенного Point Topic и представленного организацией Broadband Forum на Всемирном широкополосном форуме 2018.

По состоянию на конец июня число подписчиков услуги достигло отметки в 983 миллиона, при этом большая часть новых представляют не очень развитые страны и регионы. Более развитые и насыщенные рынки, где отмечается меньший рост, показали стремление к увеличению качества предлагаемых услуг.

Если рассматривать данные цифры в разрезе регионов, то на одни лишь страны Восточной Азии пришлось 70% от чистого прироста клиентской базы. Данному региону принадлежит наибольшая региональная доля рынка – 46% от всех подписчиков (в предыдущем месяце данный показатель составлял 47%). Доля стран Западной Европы на рынке выросла с 15%, отмеченных в первом квартале, до 17% во втором. А вот доля стран Северной Америки снизилась – с 13.1% до 12.6%.

Китай лидирует по числу оптико-волоконных подключений – за год, завершившийся в июне, количество подписок на услугу FTTH в этой стране выросло на 26%. Это значит, что на долю Китая пришлось 80% чистого прироста FTTH за анализируемый период. Существенные показатели квартального роста показали также ЮАР, Бразилия, Великобритания и Франция. Италия, Новая Зеландия и Греция стали ведущими рынками VDSL.

Между тем, на развитых рынках также был отмечен рост показателей ARPU – благодаря улучшенным предложениям и услугам, поддерживающим широкополосную связь на гигабитной скорости.

Данные исследования также свидетельствуют о том, что около 80% подключений по всему миру являются подключениями через оптико-волоконные линии или кабельные сети. Количество подписчиков FTTH/B/C выросло на 30%, а количество подписчиков кабельного интернета увеличилось на 5%. В то же время, ADSL теряет подписчиков.

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