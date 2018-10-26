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4k

Майкл Шаброль, старший вице-президент компании Eutelsat, курирующий направление новых телевизионных форматов, сообщил делегатам конференции, проходящей в рамках международной выставки MIPCOM, о том, что в настоящее время по всему миру транслируется 142 телеканала в формате 4K.

По словам Шаброля, 55 таких телеканалов вещает со спутников, при этом спутники обеспечивают передачу 93 «фидов» каналов для операторов. В 4K вещает также 85 IPTV-каналов, а кроме того экспериментальное вещание в данном разрешении также провели два эфирных телеканала.

В этом месяце в Китае начал работу первый полноценный эфирный 4K-телеканал (входящий в структуру компании CCTV), его старту предшествовало организованное в марте текущего года экспериментальное вещание демо-канала, организованное Китайским альянсом игроков отрасли видео сверхвысокой чёткости.

В Европе можно принимать 76 телеканалов (или фидов), вещающих в 4K. Они доступны в 46странах и вещают на 33 языках.

В апреле в аналогичном отчёте компании Eutelsat было сказано, что на тот момент в мире вещало 99 телеканалов в формате 4K.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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