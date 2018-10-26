Майкл Шаброль, старший вице-президент компании Eutelsat, курирующий направление новых телевизионных форматов, сообщил делегатам конференции, проходящей в рамках международной выставки MIPCOM, о том, что в настоящее время по всему миру транслируется 142 телеканала в формате 4K.

По словам Шаброля, 55 таких телеканалов вещает со спутников, при этом спутники обеспечивают передачу 93 «фидов» каналов для операторов. В 4K вещает также 85 IPTV-каналов, а кроме того экспериментальное вещание в данном разрешении также провели два эфирных телеканала.

В этом месяце в Китае начал работу первый полноценный эфирный 4K-телеканал (входящий в структуру компании CCTV), его старту предшествовало организованное в марте текущего года экспериментальное вещание демо-канала, организованное Китайским альянсом игроков отрасли видео сверхвысокой чёткости.

В Европе можно принимать 76 телеканалов (или фидов), вещающих в 4K. Они доступны в 46странах и вещают на 33 языках.

В апреле в аналогичном отчёте компании Eutelsat было сказано, что на тот момент в мире вещало 99 телеканалов в формате 4K.

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