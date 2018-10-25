Марци Пжасныски назвал страны Центральной и Восточной Европы бастионами пиратства

Чехия и Словакия являются бастионами пиратства, связанного с размещением файлов на серверах, а в Румынии доминирует потоковое пиратство.

Выступая на Международном саммите по вопросам защиты контента – 2018, Марци Пжасныски, управляющий директор по вопросам защиты от пиратства, представляющий Польскую творческую ассоциацию, обрисовал общее состояние дел в сфере пиратства пяти стран Центральной и Восточной Европы.

В частности, он указал на то, что в Чехии и Словакии действует 313 web-сайтов с пиратским аудиовизуальным контентом, которые посещает 10 миллионов пользователей из этих стран – ежемесячно насчитывается 41.7 миллиона посещений.

В то же время в Венгрии пиратство, главным образом, связано с потоковыми службами – доля файлового пиратства в этой стране незначительна. В целом, в Венгрии выявлен 231 пиратский ресурс с аудиовизуальным контентом, число пользователей контрафактной аудио- и видео-продукции здесь составляет 3.3 миллиона, и эти пользователи посещают указанные ресурсы 18.8 миллиона раз в месяц.

Польша особо выделяется на общем уровне – в этой стране насчитывается 721 интернет-ресурс с пиратской аудиовизуальной продукцией и 15.5 миллиона пользователей таких ресурсов, посещающих данные сайты 77 миллионов раз в месяц. Пиратство в Польше – мощный бизнес, в 2016 году пиратские сайты заработали 240 миллионов долларов прибыли, и, можно сказать, пираты и легальные платформы в плане прибылей идут «ноздря в ноздрю».

В Румынии, известной своим достаточно быстрым Интернетом, доминирует потоковое пиратство. В стране отмечена деятельность 199 сайтов с пиратским аудиовизуальным контентом и 8.9 миллиона их пользователей, которые в месяц просматривают данные ресурсы 32 миллиона раз.

Пжасныски отметил, что Румыния, видимо, является самой перспективной страной региона с точки зрения отхода жителей от практики использования пиратских ресурсов.

Докладчик также указал на ключевые проблемы региона – подотчётность местных обменных платформ, необходимость использования стратегии «снизу вверх» и трансграничного сотрудничества.

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