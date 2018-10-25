Космический аппарат «Лыбидь», являющийся первый украинским телекоммуникационным спутником, скорее всего не будет выведен на орбиту.

По информации российского издания «РИА Новости», «Лыбидь» не стоит в графике запусков телекоммуникационных спутников на 2019 год с космодрома «Байконур».

Вывод спутника на орбиту должен был состояться с использованием ракеты-носителя «Зенит» ещё в 2011 году, однако не состоялся до сих пор.

В сентябре текущего года глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко заявил о намерении провести запуск спутника «Лыбидь» в августе 2019 года. По его словам этому должно поспособствовать возобновление сотрудничества с канадской компанией MacDonald Dettwiler and Associates (MDA), которая выступала в качестве генерального подрядчика по созданию национальной системы спутниковой связи «Лыбидь». В 2017 году корпорация отказалась сотрудничать с Украиной по данному проекту из-за исчезновения крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах.

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