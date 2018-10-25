Внефракционный нардеп и лидер партии «Наши» Евгений Мураев сообщил на своей странице в соцсети Facebook о запуске нового телеканала «НАШ».

«Совсем скоро #НАШ покажет. Подписывайтесь на Youtube-канал и жмите ‘колокольчик’», – написал Евгений в сообщении, адресованном подписчикам.

На Youtube-канале «Телеканал НАШ» в настоящее время залито два промо-ролика нового канала со следующими названиями: «Віталій, якої фірми бойлери порекомендуєте? Телеканал НАШ покаже!» и «Скільки ще голів Національного Банку втече з України? Телеканал НАШ покаже!».

На данный момент известно, что телеканал «НАШ» будет информационным. По данным издания «Телекритика», сегодня нерешенным остаётся вопрос лицензии вещателя. В случае отказа Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания пролицензировать нового вещателя, Мураев намерен купить телеканал со спутниковой лицензией.

Вместе с тем сообщается, что полноценное начало работы телеканала запланировано на 7 ноября.

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