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Apple TV
Как стало известно, подписная ТВ-платформа от компании Apple запустится в более 100 странах мира – то есть, практически по всей планете. Запуском данной услуги компания Apple попытается бросить вызов компании Netflix, которая сегодня доминирует на рынке потоковых медиа.

Издание The Information сообщило, что глобальный запуск платформы от компании Apple состоится на протяжении нескольких месяцев после старта платформы в США, что должно произойти в первой половине 2019 года. Подписчики получат доступ к оригинальному контенту производства компании Apple, а также к контенту других телеканалов (что, впрочем, потребует отдельной подписки) и к пока ещё неопределённому списку программ и фильмов.

В компании Apple отказались комментировать данную информацию.

В момент старта подписная платформа Apple будет отставать по уровню покрытия от таких гигантов мира потокового видео, как Netflix и служба Prime Video от компании Amazon, – отмечают в The Information.

Ранее Mediasat сообщал, что в 2018 году компания Apple выделила 1 миллиард долларов на создание оригинального контента. Однако, судя по всему, производитель iPhone выйдет за рамки данной цифры. Компания уже подписала договоры с Опрой Уинфри, Риз Визерспун, Дженнифер Энистон и рядом других звёзд Голливуда.

Также ранее стало известно, что владельцы устройств Apple смогут получить бесплатный доступ к контенту «яблочной» ТВ-платформы.

Apple – лишь одна из целого ряда компаний, решивших «пободаться» с Netflix. Корпорация AT&T находится в процессе перестройки компании HBO с прицелом выхода её на «потоковую аудиторию», а в компании Disney планируют запустить собственную брендированную платформу в 2019 году.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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