ПОДЕЛИТЬСЯ
В ассоциации WorldDAB, занимающейся продвижением технологии цифрового радиовещания DAB по всему миру, объявили о разработке нового логотипа DAB+, который будет использоваться на международных рынках.

Новый логотип смогут на безоплатной основе использовать все стороны, заинтересованные в популяризации технологии DAB+ среди слушателей, а цель его разработки состоит в обеспечении проведения последовательных маркетинговых кампаний, связанных с продвижением DAB+ на международном уровне.

Новый логотип должен улучшить ситуацию с осведомлённостью жителей различных стран в сути технологии DAB+. Новое лого заменит прежний, чёрно-белый логотип DAB, который использовался на протяжении более десяти лет.

DAB radio standardГермания, Франция, Нидерланды, Бельгия и Австрия первыми начнут использовать новый логотип в маркетинговых кампаниях и точках продажи; другие страны начнут это делать до конца текущего года. Логотип уже используется производителями домашних и автомобильных радиоприёмников, общественными и коммерческими вещателями, а также производителями автомобильных OEM.

В WorldDAB отмечают: «Новый логотип поможет повысить осведомлённость потребителей о DAB+, а также даст дополнительную ясность производителям, которые смогут воспользоваться растущим интересом к технологии DAB+ в Европе и за её пределами. Он существует в цветном, чёрно-белом и инвертированном исполнении».

Новый дизайн логотипа является отражением современного, цифрового способа прослушивания радио. Основным его элементом являются легко узнаваемые контуры радиоприёмника, которые дополнены современными шрифтами и динамической цветовой палитрой, что должно гарантировать стабильность восприятия логотипа в различных каналах связи.

Набор инструментов включает в себя элементы дизайна и стратегии для эфирных радиопрограмм, онлайн-дистрибуции, точек продажи и потребительской рекламы. Он может настраиваться в соответствии с потребностями каждого рынка, включая слоган, который отличаться в каждой из стран. Страны могут либо использовать фразу «больше радио», либо что-то своё, отражающее местную специфику. Логотип будет легко сочетаться с логотипом Digital Tick Mark и прочими технологическими логотипами.

Вице-президент WorldDAB Жаклин Бирхорст говорит: «Новый логотип DAB+ был принят очень хорошо, и WorldDAB может предложить логотип и набор инструментов, которые будут гарантировать стабильность восприятия DAB+ в мире. На новых рынках набор инструментов поможет запускать рекламные кампании DAB+, а на существующих развитых рынках логотип смогут использовать все желающие. В WorldDAB хотели бы, чтобы новый логотип использовался на максимально возможном количестве рынков, заменив собой прежний, чёрно-белый вариант».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

Openbox AS4
Openbox AS4
Openbox AS4
ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияIHS: В 2019 году глобальные поставки 8K-телевизоров превысят 400 тыс. штук
Следующая публикацияApple близка к запуску телевизионной платформы на глобальном уровне
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА