В ассоциации WorldDAB, занимающейся продвижением технологии цифрового радиовещания DAB по всему миру, объявили о разработке нового логотипа DAB+, который будет использоваться на международных рынках.

Новый логотип смогут на безоплатной основе использовать все стороны, заинтересованные в популяризации технологии DAB+ среди слушателей, а цель его разработки состоит в обеспечении проведения последовательных маркетинговых кампаний, связанных с продвижением DAB+ на международном уровне.

Новый логотип должен улучшить ситуацию с осведомлённостью жителей различных стран в сути технологии DAB+. Новое лого заменит прежний, чёрно-белый логотип DAB, который использовался на протяжении более десяти лет.

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Австрия первыми начнут использовать новый логотип в маркетинговых кампаниях и точках продажи; другие страны начнут это делать до конца текущего года. Логотип уже используется производителями домашних и автомобильных радиоприёмников, общественными и коммерческими вещателями, а также производителями автомобильных OEM.

В WorldDAB отмечают: «Новый логотип поможет повысить осведомлённость потребителей о DAB+, а также даст дополнительную ясность производителям, которые смогут воспользоваться растущим интересом к технологии DAB+ в Европе и за её пределами. Он существует в цветном, чёрно-белом и инвертированном исполнении».

Новый дизайн логотипа является отражением современного, цифрового способа прослушивания радио. Основным его элементом являются легко узнаваемые контуры радиоприёмника, которые дополнены современными шрифтами и динамической цветовой палитрой, что должно гарантировать стабильность восприятия логотипа в различных каналах связи.

Набор инструментов включает в себя элементы дизайна и стратегии для эфирных радиопрограмм, онлайн-дистрибуции, точек продажи и потребительской рекламы. Он может настраиваться в соответствии с потребностями каждого рынка, включая слоган, который отличаться в каждой из стран. Страны могут либо использовать фразу «больше радио», либо что-то своё, отражающее местную специфику. Логотип будет легко сочетаться с логотипом Digital Tick Mark и прочими технологическими логотипами.

Вице-президент WorldDAB Жаклин Бирхорст говорит: «Новый логотип DAB+ был принят очень хорошо, и WorldDAB может предложить логотип и набор инструментов, которые будут гарантировать стабильность восприятия DAB+ в мире. На новых рынках набор инструментов поможет запускать рекламные кампании DAB+, а на существующих развитых рынках логотип смогут использовать все желающие. В WorldDAB хотели бы, чтобы новый логотип использовался на максимально возможном количестве рынков, заменив собой прежний, чёрно-белый вариант».

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