В Альянсе Wi-Fi Alliance объявили о внесении изменений в наименование подстандартов Wi-Fi – начав с нового стандарта Wi-Fi 6.

Разобраться в подстандартах технологии Wi-Fi станет значительно проще. В альянсе Wi-Fi Alliance готовятся представить Wi-Fi 6 – первый продукт ребрендинга, призванного уменьшить путаницу на рынке беспроводной связи. Собственно говоря, Wi-Fi 6 не является новой технологией по своей сути – это лишь бренд, под которым потребителю будет предлагаться 802.11ax – стандарт Wi-Fi нового поколения, который получит поддержку в устройствах не ранее 2019 года.

Подобно предыдущим новым поколениям технологии, стандарт 802.11ax обещает улучшить охват сигнала, увеличить скорость, позволит одновременно работать большему количеству устройств на единицу площади, а также в целом обеспечит лучшую поддержку таких технологий, как видео с высоким разрешением. Он также будет совместим с большим количеством приложений сектора Интернет вещей, где, как известно, большую важность имеют такие факторы, как меньшее потребление энергии.

Впрочем, название «802.11ax» не очень удобно для обычного пользователя – даже если технологии, которые включены в этот стандарт, сделают его работу в беспроводных сетях более приятной. Собственно, на протяжении многих лет альянс частот подвергался критике за такие неудобопроизносимые имена подстандартов, которые, в частности, вызывали путаницу при выборе пользователем «наилучшего» стандарта Wi-Fi. Проблему к тому же усугубляли собственные попытки производителей маршрутизаторов и различных устройств «придумать» свои имена для подстандартов.

Ответом на критику стало появление Wi-Fi 6. Именно этот термин будет использоваться производителями продукции, программного обеспечения, а также провайдерами услуг: если вы увидите значок Wi-Fi 6 – знайте, данное оборудование и инфраструктура поддерживают 802.11ax. Альянс Wi-Fi Alliance планирует ребрендинг и предыдущих версий стандарта.

В итоге, 802.11ac – наиболее скоростная на сегодняшний день версия Wi-Fi – будет известна, как Wi-Fi 5. Для подстандарта 802.11n – предыдущего поколения – выбрано имя Wi-Fi 4. К слову, это коснётся не только коробок и магазинов – то, что вы видите у себя на устройствах, также, по всей видимости, изменится.

В Wi-Fi Alliance разработали новые элементы графического интерфейса, которые должны заменить логотипы Wi-Fi, которые вы в настоящее время видите в строке состояния ваших смартфонов или лэптопов. Они будут включать в себя не только индикатор силы сигнала, но также и тип сети, к которой вы подключены. Таким образом, если вы подключитесь к сети 802.11ax, у вас появится значок с полосочками, указывающими силу сигнала, и небольшая цифра «6».

Разумеется, в Wi-Fi Alliance не будут принуждать компании, предлагающие Wi-Fi продукты, принимать новую технологию и идеи относительно изменений графического пользовательского интерфейса. В альянсе лишь говорят, что «надеются на то, что это всё получит максимально широкое распространение в рамках экосистемы Wi-Fi», поскольку производители устройств и прочие компании активно ищут лучшую – и менее запутанную – терминологию, позволяющую ощущать разницу между новыми и старыми продуктами, призывая пользователей к проведению модернизации.

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