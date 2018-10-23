Компания Serbia Broadband (SBB) представила на рынке Сербии первый телеканал, вещающий в разрешении 4K. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Телеканал SK 4K, являющийся проектом компании Sport Klub, стартовал на платформе SBB в воскресенье, 21 октября, с трансляции автогонок Гран-При США. В следующее воскресенье, 28 октября, на канале будет транслироваться матч Эль-Класико Испанской Ла-лиги между командами «Барселона» и «Реал Мадрид».

В United Media, которой принадлежат платформа SBB и Sport Klub, отмечают, что телекомпания Sport Klub известна своими эксклюзивными спортивными телеканалами, а также своей приверженностью новым технологиям вещания – таким, как 4K.

Телеканал SK 4K стал первым телеканалом, вещающим в столь высоком разрешении на сербских платформах.

Помимо телеканала SK 4K, в линейку каналов Sport Klub входят «номерные» каналы SK – от 1 до 10, а также специализированный канал SK Golf и канал SK HD.

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