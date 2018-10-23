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Sport Klub SK 4K

Компания Serbia Broadband (SBB) представила на рынке Сербии первый телеканал, вещающий в разрешении 4K. Об этом пишет издание Broadband TV News.

Телеканал SK 4K, являющийся проектом компании Sport Klub, стартовал на платформе SBB в воскресенье, 21 октября, с трансляции автогонок Гран-При США. В следующее воскресенье, 28 октября, на канале будет транслироваться матч Эль-Класико Испанской Ла-лиги между командами «Барселона» и «Реал Мадрид».

В United Media, которой принадлежат платформа SBB и Sport Klub, отмечают, что телекомпания Sport Klub известна своими эксклюзивными спортивными телеканалами, а также своей приверженностью новым технологиям вещания – таким, как 4K.

Телеканал SK 4K стал первым телеканалом, вещающим в столь высоком разрешении на сербских платформах.

Помимо телеканала SK 4K, в линейку каналов Sport Klub входят «номерные» каналы SK – от 1 до 10, а также специализированный канал SK Golf и канал SK HD.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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